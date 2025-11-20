Praėjus metams po mirtino išpuolio Magdeburge atidaryta Kalėdų mugė

Turgų juosia sunkūs šventine žalia ir raudona spalva nudažyti betoniniai blokai. Tai – viena iš naujųjų plataus masto saugumo priemonių, kurių imtasi tokiose mugėse visoje Vokietijoje.
Daugelis žmonių mano, kad ši vieta „atrodo kaip tvirtovė“, sakė Magdeburgo merė Simone Borris, bet pridūrė mananti, kad „žmonės, laukę Kalėdų mugių, dabar ypač eis, nes nenorime leisti, kad iš mūsų būtų atimtos mūsų tradicijos“.
Kalėdų mugės yra mylima tradicija Vokietijoje, beveik kiekvienas miestelis gali pasigirti sava muge, kur prekiaujama dovanomis, karštu vynu, dešrelėmis ir saldumynais. Tačiau didėjančios išlaidos ir sudėtingas saugumo užtikrinimas po 2024 m. gruodžio 20 d. išpuolio Magdeburge kelia abejonių dėl kai kurių turgų saugumo.
Iki trečiadienio nebuvo aišku, ar pagrindinis Magdeburgo turgus miesto centre bus atidarytas laiku, valdžios institucijoms peržiūrint apsaugos planus.
Išpuoliu įtariamas 51 metų Talebas Jawadas Al Abdulmohsenas dabar teisiamas Magdeburge laikinoje teismo salėje, specialiai įrengtoje teismo procese dalyvaujantiems šimtams liudytojų, aukų ir giminaičių.
Iš Saudo Arabijos į Vokietiją persikėlęs ir prieglobsčio pasiprašęs psichiatras T. J. Al Abdulmohsenas pareiškė asmeninių nuoskaudų, skleidė sąmokslo teorijas ir laikėsi kraštutinių dešiniųjų ir prieš islamą nukreiptų pažiūrų.
Susirūpinimas dėl kalėdinių mugių saugumo jau kilo po išpuolio 2016 m., kai sunkvežimis rėžėsi į žmonių knibždantį turgų Berlyne, žuvo 12 žmonių.
