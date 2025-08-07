Praėjęs mėnuo pasaulyje buvo trečia šilčiausia liepa nuo stebėjimų pradžios

„Praėjus dvejiems metams po karščiausios liepos nuo stebėjimų pradžios, pastaroji globalių temperatūros rekordų serija kol kas baigėsi, – sakė „Copernicus“ direktorius Carlas Buontempas. – Tačiau tai nereiškia, kad klimato kaita liovėsi. Ir liepą galėjome stebėti klimato šilimo padarinius ekstremalių karščių ir katastrofiškų potvynių forma“.
Jei nepavyks greitai stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje, tikėtini ne tik nauji temperatūros rekordai, bet ir stiprėjantys jų padariniai.
Vidurio Europoje liepą fiksuotos žemesnė nei vidutinės temperatūros ir daug kritulių. Tuo tarpu Švedijoje ir Suomijoje buvo neįprastai karšta. Be kita ko, pietryčių Europai teko kovoti su karščio bangomis ir miškų gaisrais.
Ispanijoje liepą daugiau kaip tūkstantis mirties atvejų buvo susieta su karščiu. Turkijoje išmatuotas nacionalinis temperatūros rekordas – 50,5 laipsnio. Galingų liūčių sukelti potvyniai praėjusį mėnesį užtvindė Pakistaną ir Šiaurės Kiniją.
„Copernicus“ reguliariai skelbia duomenis, be kita ko, apie Žemės paviršiaus temperatūrą. Duomenys grindžiami kompiuterine analize, kuri apima milijardus matavimų, atliktų iš palydovų, laivų, lėktuvų ir meteorologijos stotyse visame pasaulyje.
