Portugalijos rinkimuose kraštutiniai dešinieji iškovojo pirmuosius merų postus

„Chega“ – kas reiškia „Gana“ – laimėjo merų postus San Visentėje, Madeiros saloje, ir Entronkamentu, Centro regione.
Gegužę vykusiuose pirmalaikiuose rinkimuose partija užėmė antrąją vietą, todėl praėjus vos šešeriems metams nuo įkūrimo ji tapo oficialia šalies opozicine partija.
„Tai didžiulė pergalė „Chega“, kuri, tęsdama savo „ekspansiją“, tampa partija, turinčia municipalinę bazę“, sakė jos įkūrėjas ir lyderis Andre Ventura.
Per pastaruosius savivaldybių rinkimus 2021 metais „Chega“ gavo 4,2 proc. balsų, tačiau nė vienos merijos.
Vietos žiniasklaidos paskelbtos sekmadienio rinkėjų apklausos parodė, kad varžybos sostinėje Lisabonoje ir antrajame šalies mieste Porte buvo apylygės ir sunku iš anksto prognozuoti, kas laimės.
