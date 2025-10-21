Popiežius Leonas surengė pirmąjį susitikimą su dvasininkų išnaudojimą išgyvenusiais žmonėmis

Vienas iš dalyvių apibūdino tai kaip natūraliai besivysčiusią diskusiją apie tai, kokių veiksmų Bažnyčia turėtų imtis.
„Mūsų tikslas buvo užmegzti su juo santykius ir pasiekti, kad jis įsipareigotų tęsti diskusiją, ir jis buvo atviras abiem dalykams“, – naujienų agentūrai AFP sakė Timas Law (Timas Lo), vienas iš JAV įsikūrusios organizacijos „Ending Clergy Abuse“ (ECA) įkūrėjų.
Susitikimas, kuriame dalyvavo advokatai, atstovaujantys dvasininkų išnaudojimą patyrusiems asmenims iš daugiau nei 30 šalių, turėjo trukti 20 minučių, bet truko valandą, teigė jis.
Grupė paprašė popiežiaus Leono, kad Vatikanas išplėstų „nulinės tolerancijos“ taisyklę dėl išnaudojimo, kuri jau buvo priimta Jungtinėse Valstijose, likusioje Bažnyčios dalyje.
Pagal JAV vyskupų nustatytą chartiją katalikų kunigas ar diakonas visam laikui pašalinamas iš tarnystės, jei įrodomas ar kitaip pripažįstamas nors vienas nepilnamečio seksualinio išnaudojimo atvejis.
„Jis (popiežius Leonas) sako, kad tai sunku, jis sako, kad tam tikrose pasaulio srityse yra didelis pasipriešinimas visuotiniam įstatymui, – teigė T. Law. – Tuomet mes šiek tiek diskutavome apie tai, ką tai reiškia.“
T. Law pripažino, kad Leonas, būdamas popiežiumi, „nedaug tegali padaryti“, pažymėdamas, kad kai jo pirmtakas Pranciškus atvėrė duris tos pačios lyties asmenų poroms, daug Afrikos vyskupų šią idėją atmetė.
„Todėl mes norime dalyvauti pokalbiuose, ir jis iš tikrųjų pavartojo šią frazę atsakydamas mums, kad dalyvaudami pokalbiuose galėtume išsiaiškinti, kur yra pasipriešinimas, ir ar yra koks nors būdas tai išdiskutuoti“, – sakė T. Law.
ECA raštu kreipėsi į popiežių Leoną, prašydama surengti susitikimą po to, kai gegužę jis buvo išrinktas 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovu.
T. Law pavadino tai „dideliu žingsniu“, „istoriniu“ ir „nuostabiu“.
Jis teigė, kad jie aptarė praėjusią savaitę paskelbtą Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos ataskaitą, kurioje nurodoma, kad dideliam skaičiui bažnyčių vis dar sunkiai sekasi kovoti su išnaudojimu.
„Mūsų išgyvenusieji grupėje atvirai pasakė, kad tai buvo nuostabūs, gražūs žodžiai, bet nebuvo jokių veiksmų“, – AFP sakė T. Law.
„Ir jis linktelėjo galva, tarsi su tuo sutiktų. Nenoriu dėti žodžių į jo lūpas, bet manau, kad jis suprato“, – teigė jis.
Vatikanas patvirtino, kad popiežius Leonas turėjo audienciją su ECA, tačiau nenurodė, apie ką buvo kalbėta.
Naujausi komentarai