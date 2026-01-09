Popiežius Leonas pakvietė kardinolus dar kartą padiskutuoti birželį

Vatikanas pranešė, kad pontifikas, pernai išrinktas po popiežiaus Pranciškaus mirties, sukvietė kardinolus į kitą susitikimą birželio mėnesį.
Trečiadienį ir ketvirtadienį vykusioje vadinamojoje neeilinėje konsistorijoje buvo siekiama kolegialesnio požiūrio į Bažnyčios valdymą.
Pranciškus buvo kritikuojamas dėl dažnai pernelyg asmeniško požiūrio į Bažnyčios valdymą per 12 savo vadovavimo daugiau kaip 1,4 mlrd. pasaulio katalikų metų.
Per parengiamuosius susitikimus prieš praėjusią gegužę vykusią konklavą, per kurią buvo išrinktas Leonas XIV, patys kardinolai prašė daugiau su jais konsultuotis priimant sprendimus.
Šią savaitę vadinamieji „Bažnyčios kunigaikščiai“ buvo suskirstyti į mažesnes grupes, kuriose buvo aptariamas evangelizavimas ir sinodalumas – valdymas, grindžiamas įsiklausymu ir bendra tikinčiųjų atsakomybe.
„Popiežius pabrėžė tęstinumą su Vatikano II Susirinkimu (1962–1965 metais), kuris įvedė Bažnyčią į moderniąją epochą“, – ketvirtadienio vakarą spaudos konferencijoje sakė Šventojo Sosto spaudos tarnybos direktorius Matteo Bruni (Matėjas Brunis).
Leonas XIV, pirmasis popiežius iš JAV, pakvietė kardinolus dar kartą susitikti birželio pabaigoje.
„Tuomet jis nusprendė šiuos susitikimus paversti nuolatiniu kasmetiniu renginiu, pratęsdamas juos iki trijų ar keturių dienų“, – žurnalistams sakė M. Bruni.
Pietų Afrikos kardinolas Stephenas Brislinas (Stivenas Brislinas) sakė, kad popiežius „nori būti kolegialus, nori išklausyti“.
„Jis nori dirbti ne tik su kardinolais, bet ir su kitais, kad kuo geriau tarnautų Bažnyčiai“, – pridūrė jis.
Kolumbijos kardinolas Luisas Jose Rueda Aparicio (Luisas Chosė Rueda Aparisijas) sakė, kad misionieriumi Peru dirbęs popiežius yra giliai susirūpinęs dėl padėties Venesueloje ir nori skatinti dialogą bei siekti konsensuso.
Po pereinamųjų metų, pažymėtų jo pirmtako paliktų svarbiausių projektų, ypač 2025 metų jubiliejaus – Bažnyčios „šventųjų metų“ – atnaujinimu, šios savaitės susitikimas žymi paties Leono XIV požiūrio į popiežystę pradžią.
Pontifikas ne tik šaukia eilines konsistorijas – bažnytinius susirinkimus, skirtus pirmiausia naujiems kardinolams išrinkti – bet ir turi teisę šaukti neeilines konsistorijas, į kurias susirenka visa Kardinolų kolegija svarbiems klausimams aptarti.
