Popiežius atkūrė per COVID pandemiją sumažintus Vatikano darbuotojų atlyginimus

2021 m. popiežius Pranciškus sumažino kardinolų atlyginimus 10 proc., o aukšto rango Vatikano pareigūnų – 8 proc., siekdamas palengvinti Šventojo Sosto finansinę naštą COVID-19 krizės metu ir esant nuolatiniam biudžeto deficitui.
Popiežius Leonas pirmadienį – savo 71-ojo gimtadienio dieną – išleistame įsake nurodė, kad ši priemonė panaikinta nuo 2026 m. rugsėjo 1 dienos.
Pasak Leono, darbo užmokesčio sumažinimas buvo būtinas norint įveikti išskirtinį pandemijos iššūkį, o dabar gali būti atšauktas. Popiežius pridūrė, kad Vatikano institucijos ir toliau dės pastangas užtikrinti savo ekonominį tvarumą.
Įsake sakoma, kad sprendimas nebus taikomas atgaline data.
Kardinolas, dirbantis Romos kurijoje (centrinėje Katalikų bažnyčios administracijoje), per mėnesį uždirba nuo 4 500 iki 5 000 eurų.
Šventojo Sosto finansinė padėtis gerėja. Gegužę paskelbtoje metinėje ataskaitoje Vatikano bankas pranešė apie 51 mln. eurų grynąjį pelną.
Kitame pirmadienį paskelbtame įsake Leonas atšaukė ankstesnio popiežiaus planą dalį Vatikano archyvų iškeldinti iš šios mažos valstybės. Jame nurodoma, kad Vatikane bus pastatytas naujas pastatas.
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