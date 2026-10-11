Popiežius artimiausiomis dienomis bus operuojamas: plaučiuose aptiktas darinys

„Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis. Jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas“, – savaitinėje kalboje Šv. Petro aikštėje sakė 71 metų pontifikas.
„Gydytojai mano, kad būtų teisinga įsikišti, todėl, atsižvelgdamas į jų patarimą, nusprendžiau pasidaryti operaciją jam pašalinti. Operacija jau suplanuota artimiausiomis dienomis“, – sakė jis.
Vatikano atstovo spaudai Matteo Bruni (Matėjo Brunio) sekmadienio pareiškime nenurodyta, kada popiežius bus paguldytas į ligoninę, tačiau teigiama, kad tai įvyks „pirmosiomis savaitės dienomis“.
Tikimasi, kad jis bus gydomas Romos Gemelli (Džemelio) ligoninėje, kurioje įrengta speciali palata popiežiui.
Pareiškime nenurodyta, kokį poveikį operacija ar savaitę truksiantis sveikimas turės lapkričio 7–16 dienomis planuojamai Leono XIV kelionei į Lotynų Ameriką, tačiau sekmadienį popiežius prašė melstis ypač už būsimą jo vizitą į Peru.
Popiežius amerikietis anksčiau neturėjo jokių žinomų sveikatos problemų ir garsėja fiziniu aktyvumu: kas savaitę žaidžia tenisą bei plaukioja popiežiaus vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe.
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