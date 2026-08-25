Popiežiaus diplomatas Maskvoje perdavė Lavrovui vienintelę žinią: karas privalo baigtis

„Pasakykime aiškiai: šis karas turi baigtis“, – sakė P. R. Gallagheris, stovėdamas šalia S. Lavrovo.
„Šventasis Sostas ir toliau su dideliu susirūpinimu stebi karą Ukrainoje ir smerkia nekaltų žmonių kančias“, – sakė arkivyskupas.
„Po daugiau nei ketverių metų karo veiksmų konfliktas toliau plečiasi, aukų skaičius toliau didėja, daugelis šeimų lieka susiskaldžiusios, o materialiniai ir psichologiniai konflikto padariniai paveikia milijonus žmonių Ukrainoje ir Rusijoje“, – sakė P. R. Gallagheris.
„Konflikto negalima išspręsti karinėmis priemonėmis: būtina sudaryti sąlygas rimtam politiniam ir diplomatiniam procesui“, – pareiškė Vatikano atstovas. Jis paragino pradėti tikras derybas, palaikomas tarptautinės bendruomenės, ir pabrėžė, kad popiežius Leonas XIV ir Vatikanas yra pasirengę pasiūlyti savo paslaugas.
Arkivyskupas paragino Kyjivą ir Maskvą parodyti atvirumą dialogui ir perspėjo, kad kuo ilgiau truks konfliktas, tuo sunkiau bus pasiekti sprendimą ir susitaikymą. Milijonų žmonių kančios turi liautis, sakė jis.
P. R. Gallagheris ir S. Lavrovas teigė, kad nepaisant skirtingų požiūrių daugeliu klausimų, yra ir bendrų pozicijų.
S. Lavrovas teigė, kad Maskva yra pasirengusi atnaujinti politines konsultacijas su Ukraina užsienio reikalų ministrų pavaduotojų lygmeniu. Jis kaip subalansuotą gyrė Vatikano poziciją karo Ukrainoje atžvilgiu ir sakė, kad Maskva taip pat vertina Šventojo Sosto vaidmenį sprendžiant kai kurias sudėtingas humanitarines problemas.
Vatikanas siekia dialogo
P. R. Gallagheris eina pareigas, kurios oficialiai vadinasi sekretoriaus santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, ir dažnai yra vadinamas Vatikano užsienio reikalų ministru. Pastarąjį kartą jis Rusijoje lankėsi 2021 m. lapkritį. Didžiojoje Britanijoje gimęs arkivyskupas taip pat kelis kartus lankėsi Ukrainoje, pastarąjį kartą – liepą.
Pasak oficialaus Vatikano naujienų portalo „Vatican News“, P. R. Gallagherio misija yra skirta dialogui ir taikai.
„Tvarkaraštis patvirtina Šventojo Sosto ryžtą tęsti dialogo kelią net ir tada, kai tarptautiniai santykiai yra sunkiausi pasauliniu lygmeniu“, – pranešė „Vatican News“.
Per P. R. Gallaghero vizitą numatytas ir susitikimas Kremliuje.
Vatikanas smerkia Rusijos karą su Ukraina ir drauge siekia palaikyti dialogą su Maskva. Prasidėjus karui, 2023 m. birželį Rusijoje lankėsi italų kardinolas Matteo Zuppi. Jis rūpinosi karo belaisvių ir Ukrainos vaikų bei jaunimo grąžinimu.