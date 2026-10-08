Po vaikų žūčių – Zelenskio įniršis: tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako

„Šiandien buvau Prylukuose. Tai siaubinga tragedija. Jie nužudė 22 žmones ir sužeidė 54, tarp žuvusiųjų – penki vaikai. Tai tiesiog tragedija, siaubinga tragedija, be to, jie sužeidė dar septynis vaikus. O šiandien Kramatorske buvo surengta siaubinga ataka, per kurią žuvo dešimtys žmonių“, – sakė V. Zelenskis.
Jis nurodė kalbėjęsis su laikinai Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovo pareigas einančiu generolu majoru Oleksandru Pokladu.
„Pasakysiu atvirai: Ukraina tikrai nesitaiko į vaikus. Mes to nedarome ir niekada nedarysime. Tačiau tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako. Daugiau jokios informacijos“, – pareiškė V. Zelenskis.
Kaip pranešta, po spalio 7 d. Rusijos surengto raketų smūgio Prylukams jau baigti griuvėsių ir sugriuvusių konstrukcijų valymo darbai. Per ataką žuvo 22 žmonės, penki iš jų – vaikai.