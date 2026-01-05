Po Trumpo grasinimų Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad yra pasirengęs „imtis ginklų“

„Prisiekiau prie ginklo daugiau nesiliesti... bet vardan tėvynės vėl imsiuosi ginklų“, – platformoje „X“ rašė G. Petro, buvęs partizanas, keletą mėnesių esantis D. Trumpo įžeidimų ir grasinimų taikiniu.
D. Trumpas savaitgalį pareiškė, kad G. Petro turėtų „saugoti savo užpakalį“, ir pirmąjį Kolumbijos kairiųjų pažiūrų lyderį pavadino „nesveiku žmogumi, kuris mėgsta gaminti kokainą ir jį pardavinėti Jungtinėms Valstijoms“.
G. Petro, kurio miesto partizanų grupė „M-19“ nusiginklavo pagal 1989 m. sudarytą taikos susitarimą, nuo sausio, kai D. Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, nuolat keičiasi kandžiomis replikomis su respublikonu JAV prezidentu.
G. Petro garsiai kritikuoja sprendimą Karibų jūros regione dislokuoti JAV karines pajėgas, kurioms pasirodžius pirma buvo sprogdinami narkotikus tariamai gabenantys kateriai, po to buvo sulaikomi Venesuelos naftos tanklaiviai, o šeštadienį Karakase buvo įvykdytas reidas, kurio tikslas buvo suimti prezidentą Nicolą Maduro.
D. Trumpas kaltina Kolumbijos lyderį dalyvavimu narkotikų kontrabandoje ir jam bei jo šeimai taiko finansines sankcijas, nors jokių įrodymų šiems kaltinimams pagrįsti kol kas nepateikė.
Be to, Vašingtonas išbraukė Kolumbiją iš šalių, kurias JAV laiko sąjungininkėmis kovoje su narkotikais, sąrašo.
Ilgame platformoje „X“ paskelbtame pranešime G. Petro tvirtino, kad jo kovos su narkotikais politika yra pakankamai griežta, tačiau pabrėžė, kad karinės pajėgos negali veikti pernelyg agresyviai.
„Jei, neturėdami pakankamai žvalgybinės informacijos, imsite bombarduoti bent vieną iš šių grupuočių, nužudysite daug vaikų. Jei bombarduosite valstiečius, tūkstančiai jų taps kalnų partizanais. O jei suimsite prezidentą, kurį didžioji dalis mano tautos myli ir gerbia, paleisite į laisvę liaudies jaguarą“, – rašė jis.
D. Trumpo administracija palaiko glaudžius santykius su Kolumbijos dešiniųjų opozicija, kuri viliasi laimėti šiais metais įvyksiančius parlamento ir prezidento rinkimus.
Naujausi komentarai