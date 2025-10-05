 Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius

2025-10-05 23:06
Marius Jakštas (ELTA)

Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobakhidzė sekmadienį pažadėjo suimti opozicijos narius po to, kai valdančioji partija laimėjo vietos rinkimus, o policija panaudojo jėgą prieš protestuotojus, bandžiusius patekti į prezidento rūmus.

Iraklis Kobakhidzė
Iraklis Kobakhidzė / Scanpix nuotr.

„Jau suimta keletas žmonių – visų pirma, bandymo nuversti valdžią organizatoriai“, – sakė jis žurnalistams.

I. Kobakhidzė pridūrė, kad pagrindinei šalies opozicijos jėgai „nebebus leidžiama aktyviai dalyvauti Sakartvelo politikoje“.

