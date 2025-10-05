Sakartvele vykstant protestams vietos valdžios rinkimus laimėjo valdančioji partija

Šeštadienio rinkimai buvo pirmasis valdančiosios populistinės partijos „Sakartvelo svajonė“ išbandymas balsavimu nuo prieš metus įvykusių ginčijamų parlamento rinkimų, kurie įstūmė šią Juodosios jūros regiono valstybę į neramumus ir iš esmės įšaldė jos integraciją į Europos Sąjungą (ES).
Beveik 75 proc. rinkimų apylinkių pranešus savo rezultatus, centrinė rinkimų komisija paskelbė, kad „Sakartvelo svajonė“ užsitikrino daugumą visų miestų tarybose su daugiau nei 80 proc. balsų.
Valdančiosios partijos kandidatai didžiule persvara laimėjo merų rinkimus visuose miestuose, sakoma centrinės rinkimų komisijos pranešime.
Prieš protestą, kurį opozicija vadino paskutine proga išsaugoti demokratiją ir kuriame dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių, valdžia žadėjo griežtą atsaką „tiems, kas siekia revoliucijos“.
Demonstrantai su Sakartvelo ir ES vėliavomis plūdo į Tbilisio Laisvės aikštę, matė naujienų agentūros AFP reporteris. Organizatoriai tai vadino nacionaline asamblėja.
Įprastai daug dėmesio nesulaukiantys savivaldos rinkimai įgijo didelę reikšmę po kelis mėnesius trukusių reidų prieš nepriklausomą žiniasklaidą, pilietinę visuomenę ribojančių įstatymų ir oponentų bei aktyvistų įkalinimo.
Operos žvaigždė, aktyvistas Paata Burčuladzė dalyvavo demonstracijoje Laisvės aikštėje, kur miniai garsiai plojant perskaitė deklaraciją, kad „valdžia grįžta žmonėms“, o vyriausybė skelbiama neteisėta.
Demonstrantai po to nužygiavo prie prezidentūros rūmų ir mėgino patekti į jų teritoriją, o teisėsaugos pareigūnai panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas. Protestuotojai įrengė barikadas ir jas padegė.
Netrukus po vidurnakčio minia išsiskirstė.
