Po prekybos derybų su ES – Kinijos pareiškimas: galima išvengti eskalacijos

Šis pareiškimas nuskambėjo tvyrant nerimui dėl žalingo prekybos karo.
Šią savaitę Pekine vykusios Kinijos prekybos ministro Wang Wentao (Vang Ventao) ir ES prekybos komisaro Marošo Šefčovičiaus (Maroš Šefčovič) diskusijos buvo „sėkmingos“ bei žymėjo „naują atspirties tašką“, internetiniame pranešime nurodė Kinijos prekybos ministerija.
„Abiejų šalių pasiekti rezultatai ir bendras sutarimas aiškiai rodo, kad Kinija ir ES turi ir noro, ir išminties valdyti bei tinkamai spręsti nesutarimus per dialogą ir konsultacijas, taip pat veiksmingai išvengti trinties eskalavimo“, – nurodoma jame.
Pasibaigus dvi dienas trukusioms deryboms, M. Šefčovičius penktadienį pranešė, kad Pekinas sutiko „apriboti“ hibridinių automobilių eksportą į 27 valstybių bloką, kur vietos automobilių gamintojai jaučia vis didesnį Kinijos konkurentų spaudimą.
ES prekybos vadovas žurnalistams teigė, kad šis susitarimas, remiantis ketverių metų prognozėmis, „atveria galimybę daugiau nei perpus sumažinti Kinijos (hibridų) eksportą“.
Transporto priemonių tiekimas į ES kelia didžiausių ginčų Kinijos prekybos pertekliuje su šiuo bloku, kuris dabar kasdien siekia apie 1 mlrd. eurų.
Daugelis Europoje kaltina Kiniją nesąžininga prekybos praktika, įskaitant įmonių rėmimą didžiulėmis subsidijomis, dempingą ir manipuliavimą valiuta.
Padėtį dar labiau sunkina nuolatinis paklausos nuosmukis Kinijos vidaus ekonomikoje, verčiantis gamintojus ieškoti alternatyvių rinkų užsienyje.
Penktadienį paskelbtame bendrame pareiškime teigiama, kad abi šalys „pasiekė sutarimą dėl prekybos hibridinėmis transporto priemonėmis, atitinkantį (Pasaulio prekybos organizacijos) reikalavimus“, o pačios diskusijos apibūdintos kaip intensyvios.
Pekino prekybos ministerija šeštadienį nurodė, kad per derybas vyko „išsamios diskusijos dėl prekybos elektrinėmis ir hibridinėmis transporto priemonėmis, padėties eskalavimo išvengimo ir veiksmingo Kinijos įmonių praktinių eksporto interesų gynimo“.
Per šios savaitės derybas Kinija taip pat įsipareigojo toliau tiekti ES gyvybiškai svarbias prekes, įskaitant retųjų žemių mineralus – šis klausimas buvo atidžiai stebimas po to, kai Pekinas praėjusiais metais įvedė eksporto licencijų reikalavimus.
„Abi šalys toliau intensyvins darbą svarbiais bendrą susirūpinimą keliančiais ekonomikos ir prekybos klausimais“, – pažymėjo Pekino prekybos ministerija, pridurdama, kad kitas toks susitikimas įvyks kovą.
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