Po pranešimų apie problemas „USS Abraham Lincoln“ į Artimuosius Rytus atplaukė kitas JAV lėktuvnešis

„USS George Washington“ atvyko trečiadienį, platformoje „X“ pranešė už šį regioną atsakinga JAV vadavietė CENTCOM. Iš karto nebuvo aišku, ką tai reiškia „USS Abraham Lincoln“ ir jo įgulai.
Pranešimuose buvo minimas atsargų trūkumas, problemos su sanitarinėmis patalpomis ir įgulos psichinės sveikatos pablogėjimas lėktuvnešyje „USS Abraham Lincoln“ – visai tai esą susiję su ilgu dislokavimo laikotarpiu. Kaip pranešama, kai kurie įgulos nariai net bandė šokti per bortą.
JAV kariuomenė šiuos pranešimus neigė.
CNN duomenimis, laivų rotacija buvo suplanuota dar prieš pasirodant skundams.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat anksčiau buvo paskelbęs, kad laivas netrukus bus perdislokuotas ir pakeistas kitu „labai panašiu laivu“.
Lėktuvnešiu „USS Abraham Lincoln“ ir jį lydinčiais laivais, atitrauktais iš Pietų Kinijos jūros, JAV kariuomenė jau sausio pradžioje išplėtė savo buvimą Artimuosiuose Rytuose.
Vasario 28 d. JAV ir Izraelis pradėjo karinius smūgius prieš Iraną. Nuo tada lėktuvnešis visą laiką buvo Arabijos jūroje ir, kaip teigia JAV žiniasklaida, ištisus mėnesius nebuvo įplaukęs į jokį uostą.
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