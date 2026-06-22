Po Irano ir JAV derybų dėl karo pabaigos tarpininkai praneša apie pažangą

JAV viceprezidento J. D. Vance'o (Dž. D. Vanso) ir Irano atstovo Mohammado Baghero Ghalibafo (Mohamado Bagero Galibafo) vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo dviejų mėnesių derybų laikotarpį, numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant „teigiamai ir konstruktyviai atmosferai“.
„Padaryta džiuginanti pažanga, įskaitant mechanizmo tolesnėms techninėms deryboms sukūrimą“, – teigė jie, apibūdindami kontaktų kanalą, sukurtą siekiant „išvengti incidentų ir nesusikalbėjimo“ Hormuzo sąsiaurio klausimais.
Pasak jų, tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta „konfliktų prevencijos grupė“, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams.
Techninės derybos Šveicarijos Biurgenštoko kurorte tęsis visą likusią savaitę.
Teheranas faktiškai uždarė Hormuzo sąsiaurį, atsakydamas į vasario 28 dieną surengtus bendrus Izraelio ir JAV smūgius, kurie įžiebė karą Artimuosiuose Rytuose.
Libanas buvo įtrauktas į konfliktą, kai su Iranu susijusi grupuotė „Hezbollah“ užpuolė Izraelį dėl karo prieš Iraną.
Po virtinės nesėkmingų bandymų Vašingtonas ir Teheranas galiausiai pasirašė susitarimo memorandumą dėl konflikto užbaigimo, į kurį įtraukta nuostata nutraukti Izraelio ir „Hezbollah“ kovas Libane.
Tačiau nuo to laiko Libane nuolat kildavo susirėmimų, todėl Iranas pareiškė, kad vėl uždarys Hormuzo sąsiaurį – svarbų naftos ir dujų prekybos maršrutą, kurį buvo atidaręs pagal susitarimą.
„Nenuilstamas Pakistano ir Kataro tarpininkavimas nulėmė didelę pažangą siekiant užbaigti Libano karą“, – po derybų Šveicarijoje socialiniame tinkle „X“ parašė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis).
„Naftos ir naftos chemijos produktų eksportui taikomos išimtys, blokada panaikinta, dalis įšaldyto turto atlaisvinta, o Iranui pradėtas įgyvendinti didelis atstatymo ir plėtros planas. Pirmasis tikras išbandymas: Libano konfliktų prevencijos grupė“, – rašė jis.
Šie pokyčiai įvyko po netvirtos derybų pradžios, kai sekmadienį Irano delegacija išėjo iš salės, reaguodama į JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) grasinimus smogti Iranui dėl jo paramos „Hezbollah“.
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