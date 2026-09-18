Po diversijos aktų prieš povandeninius kabelius Suomija Baltijos jūroje surengė pratybas

Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą.
Paskutinę pratybų „MARSEC EU“, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje, dieną dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų.
Tai buvo susiję su „kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine“, naujienų agentūrai AFP teigė Suomijos pasienio apsaugos tarnybos vadas Ilja Iljinas, buvęs Suomijos ledlaužyje, kuris atliko „laivo taikinio“ vaidmenį.
„Turime būti pasirengę kitam incidentui šiąnakt ar po kelių mėnesių“, – sakė I. Iljinas.
Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš Vakarų šalis dalis.
Suomijos pareigūnai 2025-ųjų gruodžio 31 dieną sustabdė iš Rusijos į Izraelį plaukusį krovininį laivą „Fitburg“, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino du telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
Rugsėjo pradžioje laivo kapitonas iš Rusijos ir aukšto rango įgulos narys Suomijoje stojo prieš teismą dėl kaltinimų sunkiu nusikaltimu ir rimtu trukdymu telekomunikacijoms.
Šis incidentas įvyko po trijų panašių atvejų Baltijos jūroje, kai laivai buvo įtariami diversijos aktais prieš povandeninę infrastruktūrą. Pirmasis toks atvejis užfiksuotas 2023 metais.
„Visa tai mums buvo mokymosi patirtis“, – sakė I. Iljinas ir paaiškino, kad Suomija ir kitos Baltijos jūros regiono valstybės stiprina bendradarbiavimą.
Suomijos pasienio apsaugos rezervistas Rasmusas Forsas teigė: „Manau, puiku matyti ir dalyvauti tokiuose mokymuose, kad žinotume, kaip būti pasirengusiems, jei kas nors panašaus vėl nutiktų.“
Naujausi komentarai