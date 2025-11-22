Pirmieji moderniausio kovinio „leopardo“ namai – Lietuva

Istorinis žingsnis
Moderniausias, geriausiai apsaugotas, galingiausias, – taip naująjį tanką apibūdina ne tik Bundesveras, bet ir ekspertai.
Debiutavęs 1978-aisiais „Leopard 2“ ne kartą buvo modernizuotas, tačiau paskelbus šaltojo karo pabaigą Vokietijos kariuomenė tenkinosi jau turimų tankų tobulinimu. Oficialiai skelbiama, kad nuo pat 1992 m. Bundesveras nėra gavęs naujų „leopardų“.
Oficialiame Bundesvero pranešime pabrėžiama: „Leopard 2 A8“ yra visiškai naujas tankas: pastarąjį kartą modernizuota versija, pernai iš gamyklos Miunchene išvažiavęs „Leopard 1 A7A1“, buvo per žingsnį nuo jo.
Bundesvero įrangos, informacinių technologijų ir naudojimo federalinio biuro atstovų teigimu, „Leopard 2 A8“ – geriausias kada nors pagamintas „Leopard 2“.
Vokietijos kariuomenė yra užsakiusi 123 naujos modifikacijos tankus. Iki šiol modernizuojant „leopardus“, Bundesvero kovinės technikos parkas nepagausėdavo – būdavo tobulinami kariuomenės jau turimi tankai.
Skelbiama, kad iki 2030 m. visai naujų tankų partijai pasiekus Bundesvero garažus, Vokietijos kariuomenė turės 430 šių kovos mašinų. Naujieji tankai pakeis senųjų versijų („2 A6“ ir „2 A7“) „leopardus“. Lėšos naujiems „Leopard 2 A8“ (apie 3,4 mlrd. eurų) skiriamos daugiausia iš specialiojo Bundesvero fondo.
Tačiau Berlynas, panašu, neketina apsiriboti – šalies žiniakslaida rašo, kad kitais metais Bundesveras užsisakys dar 75 tokius tankus. Tai leis gerokai sumažinti vienos mašinos kainą – anot „Hartpunkt“, nuo 32 mln. eurų iki maždaug 20 mln. eurų.
Nematomas skydas
„Leopard 2 A8“ yra pirmasis Bundesvero tankas su serijine aktyvios apsaugos sistema, teigia ekspertai. Pirmajame pristatytame norvegiškos versijos „leoparde“ įdiegta Izraelio kompanijos „Rafael“ sukurta sistema (vokiškoje tanko versijoje numatyta vietinės gamybos) – vadinamoji hard-kill sistema, kuri leidžia sunaikinti priešo sviedinius dar prieš jiems pataikant į šarvą.
Keturi radarų jutikliai ir du paleidimo įrenginiai, pritvirtinti prie pažeminto tanko bokštelio, kartu su galingų kompiuterių „smegenimis“ geba sukurti nematomą skydą. Radarui aptikus grėsmę (pvz., priešo prieštankinę raketą), sistema nusprendžia, kuris paleidimo įrenginys turėtų neutralizuoti pavojų, ir paleidžia užtaisą į numatomą skrendančio objekto trajektoriją, sunaikindama raketą dar iki smūgio į šarvą.
Ukrainos karas parodė, kad net pažangūs tankai pažeidžiami prieš santykinai pigius dronus.
Be aktyvios apsaugos, „Leopard 2 A8“ aprūpintas ir sustiprintu šarvu iš plieno, volframo, kompozitinių medžiagų ir keramikos komponentų. „Jo apsauga geriausia iš visų, esančių vokiškuose tankuose“, – „Die Welt“ citavo Bundesvero ekspertus.
Pagrindinis naujojo tanko ginklas – „Rheinmetall“ 120 mm pabūklas „L55 A1“, kuris buvo naudojamas ir „Leopard 2 A7A1“ bei „Leopard 2 A7V“. Jis gali šaudyti įvairių tipų šaudmenimis, įskaitant naujausius smogiamuosius „DM73“ ir skeveldrinius bei sprogstamuosius „DM11“. Tanko maksimalus kovos nuotolis – 5 km, leidžiant atakuoti taikinius net už toli esančių priedangų.
Tankas taip pat ginkluotas dviem 7,62 mm kalibro kulkosvaidžiais, jame įrengta dūminių granatų paleidimo sistema, kuria galima sukurti dūmų sieną, leidžiančią „leopardui“ pasitraukti iš priešo akiračio.
Iš esmės pagerinta ir trijų narių ekipažo apsauga, ir tanko valdymas. Nauju periskopu tanko vado žvilgsnis aprėps didesnį lauką. Šaulio valdymo elementai supaprastinti – anot Bundesvero, per ankstesnius modernizavimo ciklus jie buvę pernelyg sudėtingi. Anot „Morgenpost.de“, patranka dabar sujungta su naujausios kartos ugnies valdymo sistema, optika pažangesnė, panoraminiai stebėjimo prietaisai ir dirbtiniu intelektu papildyta taikinio aptikimo sistema leis kovoti greičiau ir tiksliau.
1 500 arklio galių variklis padės apie 60 t milžinui pasiekti daugiau nei 60 km/val. greitį (atbuline eiga – 30 km/val.).
Į vieną aktualiausių klausimų, ar sunkieji tankai tebėra svarbūs dronų ir automatizuotų ginklų eroje, Bundesvero atstovai atsako teigiamai. Ukrainos karas parodė, kad net pažangūs tankai pažeidžiami prieš santykinai pigius dronus. Tačiau, anot pulkininko Jörgo Tölkės, šarvuotųjų pajėgų užduotis buvo ir yra užimti ir išlaikyti teritoriją. „Tai ir ateityje nepasikeisis. Net jei bus įdiegtos naujos sistemos, tokios kaip dronai, pagrindinė šarvuotųjų pajėgų užduotis nepakis“, – dienraščiui „Die Welt“ sakė Miunsterio šarvuotųjų pajėgų mokyklos vadas.
Bundesveras pabrėžia: projektuojant „Leopard 2 A8“, didinant jų apsaugą nuo dronų, atsižvelgta į karo Ukrainoje patirtį: per rusų antpuolius ukrainiečiai yra praradę keletą „leopardų“.
Prioritetas – Lietuva
„Leopard 2 A8“ debiutą Miuncheno gamykloje kartu su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu stebėjo ir Norvegijos gynybos ministerijos atstovai. Tačiau Norvegija – ne vienintelė naujausių vokiškų tankų pirkėja. Pirkėjų sąraše – Kroatija, Nyderlandai, Švedija, Čekija. 44 naujausio modelio „leopardus“ pirks ir Lietuva – atitinkamas susitarimas pasirašytas dar pernai gruodį. KNDS atstovų teigimu, „Leopard 2 A8“ gali atsidurti ir Ispanijos ar kitų Baltijos šalių pajėgose.
Iki pasieks Vokietijos kariuomenės garažus, „Leopard 2 A8“ dar turės įveikti keletą bandymų etapų. Pirmieji bandomieji tankai Bundesvere pasirodys kitais metais, o jau 2027-aisiais „Leopard 2 A8“ vikšrai palies Lietuvos žemę.
Anot Bundesvero, Vokietijos kariuomenės 45-ąją šarvuotąją brigadą aprūpinus moderniausiais „leopardais“, NATO rytinį flangą saugančioms pajėgoms bus suteikta papildomos kovinės galios.
Generolas Christophas Huberis, vadovaujantis Vokietijos šarvuotosios brigados kūrimui Lietuvoje, yra sakęs, kad brigada laikoma Bundesvero prioritetu.
Brigadoje tarnaus 4 800 karių, dirbs 200 civilių darbuotojų. Be „Leopard 2 A8“ tarp maždaug 2 šūkst. karinių transporto priemonių bus ir šarvuočių „Puma“, naujųjų savaeigių oro gynybos sistemų „Skyranger“, savaeigių haubicų „Panzerhaubitze 2000“. Pastarąsias kartu su „Leopard 2 A8“ B. Pistoriusas vadino vienos sistemos dalimis, kurios it sudėtingo laikrodžio mechanizmo krumpliaračiai turi sklandžiai sąveikauti.
