Per pirmąjį vizitą Kyjive JAV pasiuntiniai surengė derybas su Volodymyru Zelenskiu

Tai pirmasis JAV pasiuntinių vizitas Kyjive, vykstantis praėjus dienai po susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Amerikiečiai į Ukrainos sostinę atvyko traukiniu, tikėdamiesi atgaivinti derybas dėl didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo, po esakalacijos vasarą.
V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas susitikimas su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentu J. Kushneriu ir verslo partneriu S. Witkoffu Kyjivo centre.
„Derybos prasidėjo“, – paskelbė V. Zelenskis.
S. Witkoffas ir J. Kushneris Maskvoje lankėsi aštuonis kartus, tačiau Kyjive, kuris nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo Rusijos invazija, kenčia nuo mirtinų smūgių, iki šiol nebuvo surengę jokių derybų.
Susitikime taip pat dalyvavo aukščiausio rango Ukrainos saugumo pareigūnai ir derybininkai bei keli Europos šalių patarėjai nacionalinio saugumo klausimais.
Europos saugumo patarėjai sekmadienį Kyjive dalyvaus kai kuriose derybose su JAV pasiuntiniais dėl karo su Rusija užbaigimo, prasidėjus susitikimams, pranešė V. Zelenskis.
„Laukiame vienos mūsų derybų sesijos, o vėliau vyks kita sesija su Europos nacionalinio saugumo patarėjais. Keli svarbūs posėdžiai“, – sakė V. Zelenskis, stovėdamas Kyjivo centre ir laukdamas S. Witkoffo bei J. Kushnerio.
V. Zelenskis JAV pasiuntiniams aprodė istorinę Kyjivo Šv. Sofijos katedrą, esančią priešais saugumo tarnybos SBU pastatą, į kurį penktadienį pataikė Rusijos dronas.
Dėl Maskvos invazijos į Ukrainą žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Šeštadienį JAV pasiuntiniai per daugiau nei tris valandas trukusį susitikimą su Rusijos prezidentu aptarė „esminius planus“ dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti, pranešė Baltieji rūmai.
„Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis, ir tikisi ne mažiau produktyvių susitikimų rytoj Ukrainoje“, – sakoma pranešime.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas derybas pavadino „itin atviromis“ ir teigė, kad amerikiečiai „pateikė įvairių idėjų dėl galimų kelių link susitarimo“, tačiau plačiau nedetalizavo.
Rusijos atstovai amerikiečiams pareiškė, jog Maskva yra įsitikinusi, kad gali pasiekti savo karinius tikslus ir užimti likusią Rytų Ukrainos dalį, pridūrė J. Ušakovas.
Ukraina visada buvo ir išliks konstruktyvi.
Tiek Rusija, tiek Ukraina pasižadėjo tris dienas per amerikiečių vizitą nesmūgiuoti viena kitos sostinėms.
V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi pokalbiui.
„Ukraina visada buvo ir išliks konstruktyvi“, – socialiniuose tinkluose prieš pasiuntinių vizitą sakė karo meto lyderis.
Šalies oro erdvė yra uždaryta nuo tada, kai Maskva pradėjo karą, o atvykstantys lyderiai keliauja traukiniais.
Daugumos ukrainiečių viltys, kad pavyks pasiekti persilaužimą, išlieka menkos.
„Šiuo metu tai man nesuteikia jokių vilčių. Derybų jau buvo per daug“, – AFP sakė 29-erių Kyjivo gyventojas Jaroslavas.