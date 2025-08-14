Peržengė visas ribas: princas Harry viešai įžeidinėjo Kate Middleton

Karališkieji apžvalgininkai negailestingai kritikavo tiek princo Harry elgesį, tiek ir jo nesėkmingus medijų projektus, rašoma „Daily Mail“.
Karališkoji biografė Ingrid Seward griežtai sukritikavo Harry už tai, kad jis peržengė ribas kalbėdamas apie princesę Kate. Ji teigė: „Jis apkalbinėjo Kate dėl pinigų, kurių jam net nereikėjo – tai nebus lengvai atleista“.
Jos pareiškimas susijęs su Harry pastaraisiais metais išsakytais kaltinimais, kurie, kaip teigia rūmų šaltiniai, pagilino nesutarimus šeimoje. Tai įvyko po to, kai „susierzinęs“ princas Williamas įsiuto ant Meghan Markle dėl dingusių princesės Dianos deimantų.
Kitas karališkasis apžvalgininkas pateikė ne mažiau griežtą vertinimą Harry ir Meghan profesiniam posūkiui po to, kai jie atsisakė karališkųjų pareigų, kritikuodamas jų įžymybių patrauklumo trūkumą už monarchijos ribų.
„Jie galvoja, kad yra labai talentingi, bet kai ateina laikas, paaiškėja, kad nėra. Viena yra aktorė, kitas – karališkosios šeimos narys. Ir viskas“, – sakė ekspertas.
Apžvalgininkas pabrėžė, kad princo Harry dokumentinis filmas „Netflix“ platformoje buvo didelis suklupimas.
„Jo dokumentinis filmas nebuvo populiarus, ir tai buvo smūgis. Iš pradžių jis manė, kad žmonės domisi juo, bet pasirodo, kad juos domino tik jo atskleistos paslaptys.
„Jis bando rasti laisvę, bet jam vis nesiseka – jam labai sunku.“
Kritikai visiškai sugriovė polo serialą, kuris buvo sukurtas siekiant suteikti išskirtinę galimybę pažvelgti į Harry mėgstamą sportą. Leidiniai, tokie kaip „The Guardian“ ir „Decider“, pavadino jį „nuobodžiu“, „varginančiu“, o kai kurie kritikai net suabejojo jo sukūrimo prasme.
Žiūrovų skaičius, kaip teigiama, buvo gerokai mažesnis nei prognozuota, o tai pakenkė poros 100 mln. dolerių vertės sutarčiai su „Netflix“.
Jų kitas svarbus „Netflix“ projektas šiais metais – Meghan gyvenimo būdo laida „With Love, Meghan“ – pasirodė tik šiek tiek geriau. Kulinarijos ir vedimo laida, remiantis oficialiais duomenimis, pasiekė tik 383-iąją vietą pasauliniame „Netflix“ reitinge su 5,3 mln. žiūrovų.
Kritikų reakcijos buvo brutalios: „The Guardian“ atmetė ją kaip tuščią turinį, „Variety“ apibūdino kaip „ego kelionę, į kurią neverta leistis“, o „The Economist“ paskelbė, kad ji yra „atitrūkusi nuo realybės“.
Naujausi komentarai