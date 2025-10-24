 Pentagonas: Vašingtonas siunčia lėktuvnešį kovai su narkotikų kontrabanda Lotynų Amerikoje

2025-10-24 20:13
BNS inf.

Vašingtonas siunčia lėktuvnešį ir jį lydinčius laivus kovai su narkotikų kontrabandos organizacijomis Lotynų Amerikoje, penktadienį pranešė JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas).

Pentagonas: Vašingtonas siunčia lėktuvnešį kovai su narkotikų kontrabanda Lotynų Amerikoje / Scanpix nuotr.

„USS Gerald R. Ford“ lėktuvnešio smogiamosios grupės dislokavimas yra „prezidento direktyvos dėl tarptautinių nusikalstamų organizacijų  likvidavimo ir kovos su narkoterorizmu ginant tėvynę įgyvendinimas“, socialiniame tinkle „X“ sakė Pentagono atstovas Seanas Parnellas (Šonas Parnelas). 

