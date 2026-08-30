 Paskelbta mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvių data

Paskelbta mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvių data

2026-08-30 23:59
Karolis Broga (ELTA)

Sekmadienį Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės įvyks rugsėjo 9 d.

<span>Paskelbta mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvių data</span>
Paskelbta mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvių data / EPOS/ELTOS nuotr.

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Laidotuvių ceremonija Oslo katedroje prasidės 13 val., o jai vadovaus Norvegijos Bažnyčios vyskupas Olavas Fykse Tveitas.

Karalius Haraldas buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu ir buvo giriamas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli.

Karalius Haraldas išlaikė milžinišką Norvegijos visuomenės palaikymą nepaisant to, kad 35 metus trukusio valdymo pabaigoje jo šeimą lydėjo skandalai.

Jis mirė rugpjūčio 28 d. eidamas 90-uosius metus.

Pirmadienio popietę jo karstas iš karališkųjų rūmų ceremonijų salės bus perkeltas į karališkųjų rūmų koplyčią.

Žmonės galės atsisveikinti su karaliumi Haraldu lėtai praeidami pro jo karstą nuo antradienio 14 val. vietos laiku iki dienos prieš jo laidotuves.

Antradienį Norvegijos parlamente prisieks naujasis šalies karalius Hokonas VIII.

Šiame straipsnyje:
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Haraldo V laidotuvės
karaliaus Haraldo V laidotuvės

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