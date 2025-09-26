 Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo persmelkta melo

Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo persmelkta melo

2025-09-26 22:23
BNS inf.

Palestiniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas penktadienį sukritikavo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) kalbą Jungtinėse Tautose (JT), sakydamas, kad ji „persmelkta melo ir falsifikacijų“.

Tai buvo pralaimėjusio žmogaus, vilties netekusio lyderio, kuris dar kartą bandė sutelkti Vakarus, vis labiau tolstančius nuo genocidinės valstybės, kalba, naudojantis baime kaip vieninteliu argumentu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos Europos reikalų departamento direktorius Adelis Atiehas (Adelis Atihas).

„Ši kalba neparodė nei vizijos, nei perspektyvos: ji tik atspindėjo augančią izoliaciją, veržimąsi į priekį ir valdžios, kuri žino, kad stovi neteisingoje istorijos pusėje, nerimą“, – pridūrė jis.

