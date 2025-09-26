Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo persmelkta melo

Tai buvo pralaimėjusio žmogaus, vilties netekusio lyderio, kuris dar kartą bandė sutelkti Vakarus, vis labiau tolstančius nuo genocidinės valstybės, kalba, naudojantis baime kaip vieninteliu argumentu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos Europos reikalų departamento direktorius Adelis Atiehas (Adelis Atihas).
„Ši kalba neparodė nei vizijos, nei perspektyvos: ji tik atspindėjo augančią izoliaciją, veržimąsi į priekį ir valdžios, kuri žino, kad stovi neteisingoje istorijos pusėje, nerimą“, – pridūrė jis.
