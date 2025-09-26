Įkaitų šeimų forumas: Izraelio premjero raginimas baigti darbą kelia pavojų likusiems įkaitams

„Kiekviena besitęsiančio karo diena kelia vis didesnį pavojų gyviems įkaitams ir mažina tikimybę rasti nužudytųjų kūnus", – sakoma Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime.
„(B. Netanyahu) ir vėl pasirinko praleisti kiekvieną progą grąžinti juos namo“, – priduriama jame.
B. Netanyahu sakydamas kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje pažadėjo „baigti darbą“ prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) savo ruožtu pareiškė manantis, kad po beveik dvejų metų buvo pasiektas susitarimas dėl karo Gazos Ruože užbaigimo.
Savo kreipimesi į JT. B. Netanyahu taip pat perskaitė kai kurių, bet ne visų Gazos Ruože kovotojų laikomų įkaitų, vardus, sulaukdamas Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo priekaištų.
„Nors prezidentas Trumpas nuolat mini visus įkaitus – tiek gyvus, tiek nužudytus, B. Netanyahu pasirinko perskaityti tik gyvų įkaitų vardus“, – teigiama grupės pareiškime.
„Visų 48 įkaitų šeimos pasipiktino tokiu aplaidumu. Gazoje yra 48 įkaitai, o ne 20“, – priduriama jame.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Palestiniečių kovotojai paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Skelbiama, kad „Hamas“ taip pat laiko 2014-aisiais per ankstesnį karą tarp Izraelio ir islamistų grupuotės žuvusio žydų kario palaikus.
„Žodžiai be veiksmų yra beprasmiai“, – pabrėžiama Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime.
„Atėjo laikas gerbti žmonių valią, išklausyti prezidento Trumpo raginimą ir nedelsiant užtikrinti susitarimą, kuris grąžintų visus 48 įkaitus ir užbaigtų šį karą, kol dar nevėlu", – priduriama jame.
