Orbanas: Ukraina nėra suvereni šalis

V. Orbanas yra vienas aršiausių Ukrainos kritikų Europos Sąjungoje (ES) ir atsisako siųsti karinę paramą šaliai, kuri daugiau nei trejus metus kovoja su Rusijos plataus masto invazija.
Vengrija taip pat ne kartą priešinosi sankcijoms Maskvai ir nepritaria Ukrainos stojimui į ES.
V. Orbano komentarai pasirodė po to, kai Ukraina penktadienį pranešė, kad keli žvalgybiniai dronai pažeidė jos oro erdvę palei sieną su Vengrija, ir nurodė, jog yra tikimybė, kad tai buvo vengrų dronai.
Šis incidentas dar labiau paaštrino santykius tarp šių valstybių.
Kyjivas tvirtina, kad minėti bepiločiai penktadienio rytą du kartus kirto Ukrainos sieną iš Vengrijos į vakarinę Užkarpatės sritį.
Po kelių valandų Ukraina uždraudė trims Vengrijos kariuomenės pareigūnams atvykti į jos teritoriją, motyvuodama šį žingsnį Budapešto nepagarbiais veiksmais Kyjivo pajėgų atžvilgiu.
„Ukraina kariauja ne su Vengrija, o su Rusija“, – pareiškė Vengrijos premjeras.
„Todėl Ukraina turėtų nerimauti dėl dronų prie savo rytinės sienos, nes čia yra NATO valstybės narės, – pridūrė jis. – Ukrainos užnugaris yra saugus. Niekas iš ten jos nepuls.“
V. Orbanas pavadino situaciją „apgaulinga“ ir teigė, kad jai nereikėtų teikti „jokios reikšmės“, primindamas, jog Vengrijos gynybos ministras šiuos Ukrainos kaltinimus jau anksčiau atmetė.
„Bet tarkime, kad jis nuskriejo kelis metrus. Ir kas? Ukraina nėra nepriklausoma šalis. Ukraina nėra suvereni šalis. Ukraina neturėtų elgtis taip, lyg būtų suvereni valstybė“, – sakė V. Orbanas, pridurdamas, kad Ukraina esą išlaikoma Vakarų valstybių.
Ukraina pateikė paraišką prisijungti prie 27 nares vienijančios ES praėjus kelioms dienoms po karo pradžios 2022 metais, tačiau dėl V. Orbano veto jai nepavyksta žengti į priekį su narystės derybomis.
Vengrija sako, kad Ukrainos narystė ES keltų saugumo rizikų ir kad kariaujančios šalies priėmimas įtrauktų Budapeštą į konfliktą su Rusija.
Ukraina teigia, kad Vengrijos baimės yra nepagrįstos.
