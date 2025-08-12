Orbanas: Rusija laimėjo karą Ukrainoje

„Mes dabar kalbame, lyg tai būtų karo situacija su neaiškia baigtimi, tačiau taip nėra. Ukrainiečiai pralaimėjo karą. Rusija šį karą laimėjo, – sakė V. Orbanas interviu „YouTube“ kanalui „Patriot“. – Vienintelis klausimas yra, kada ir kokiomis aplinkybėmis Vakarai, kurie remia Ukrainą, pripažins, kad tai įvyko, ir kokios bus viso to pasekmės“.
Taip V. Orbanas kalbėjo likus kelioms dienoms iki penktadienį Aliaskoje planuojamo JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino viršūnių susitikimo. Nuo 2010 m. valdžioje esantis dešinysis nacionalistas V. Orbanas kai kurių Europos šalių lyderių yra kritikuojamas dėl jo vyriausybės santykių su Rusija ir nepritarimo karinei pagalbai Ukrainai.
V. Orbanas išlaikė santykius su V. Putinu ir po Rusijos invazijos į Ukrainą. Vengrijos premjeras pirmadienį buvo vienintelis iš ES šalių lyderių, neparėmęs bendro pareiškimo, kuriame teigiama, jog Ukraina turi turėti laisvę spręsti dėl savo ateities.