2025-08-21 09:20
Eglė Radušytė (LNK)

Čekai baidosi vestuvių. Pernai šalyje santuokų sudaryta bene mažiausiai per visą dešimtmetį. Priežastis – ne vien kaina. Psichologai pastebi, jog pasikeitė laikai. Jaunajai kartai nebereikia santuokos, kad gautų lengvatų ar, kad pragyventų, tad ir būstai tuštėja – trečdalis gyvena vieni.

Nyksta vestuvių tradicija: priežastis – ne tik kaina / freepik.com nuotr.

Vaizdas, kai pora eina altoriaus link, jau nebe toks dažnas. Pernai Čekijoje įvyko apie 45 tūkst. vestuvių.

O ir besituokiantieji vis vyresni: moterų vidurkis – 31 metai, vyrų – 33 metai.

XX amžiaus pabaigoje čekai tuokdavosi dešimčia metų anksčiau – ne paslaptis, jog dažnai dėl lengvatų.

„Iki 1989-ųjų Čekijoje santuoka reiškė finansines lengvatas, ypač jaunavedžiams gauti būstą ar paskolą“, – teigė sociologas Ondrejus Nyvltas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Psichologai sako, kad laikai keičiasi ir kalti ne vien pinigai. Jauni čekai renkasi laisvę.

„Dabar nėra tokio stipraus poreikio tuoktis. Daug kam atrodo naudingiau, kai esi nevedęs“, – sakė psichologas Petras Sobra.

Ir dar atbaido skyrybų baimė. Čekijoje statistika niūri – išyra kone 40 proc. santuokų. Tad šalyje jau trečdalyje būstų gyvena tik vienas asmuo.

Pusė tų vienišų žmonių yra našlės ir našliai, o kita dalis – šeimos kurti nesiryžtantys jauni žmonės.  

Tad krentantys santuokų rodikliai žemyn traukia ir gimstamumą. Kasmet kūdikių gimsta vis mažiau.

