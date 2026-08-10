 Nukritus dronui, Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Maskvoje

Nukritus dronui, Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Maskvoje

2026-08-10 19:13
BNS inf.

Moldova atšaukė „konsultacijoms“ savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija.

Moldovos vėliava
Moldovos vėliava / Alamy nuotr.

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Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Dronas nukrito rugpjūčio 9 dieną Krokmazo pasienio kaime už maždaug 70 kilometrų nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių.

Moldovos žiniasklaidos priemonė „NewsMaker“ pranešė, kad policija rado „raketos tipo drono“, kuris sukėlė gaisrą ir apgadino pastatus Štefan Vodės rajone, nuolaužų.

„Šis incidentas yra rimtas Moldovos Respublikos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimas, kuris sukėlė pavojų mūsų piliečių saugumui“, – teigė Užsienio reikalų ministerija.

Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę, tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje.

„Tai yra tiesioginė Rusijos karo pasekmė ir tai kelia pavojų mums visiems“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Moldovos prezidentė Maia Sandu (Maja Sandu).

„Pavojus žmonių gyvybei mūsų regione yra realus ir jis didėja. Tai turi liautis“, – pabrėžė ji.

Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimyninėse šalyse – Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta „Shahed“ tipo dronų fragmentų.

Šiame straipsnyje:
Moldova
nukrito dronas
atšaukė ambasadorių
Rusijos dronai

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Komentarai

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Komentarai

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Agent 006
Nors nesu rusų gerbėjas,tačiau taip žioplai apkaltinti rusą nepavyks ,matosi koki specialistai žvalgybos dirba,analfabetai.Visas pasaulis jau žino kad Afganistano tarifai atvažiuos į Moldovą kariauti su rusais paniedriestė,todėl reikalinga provokacija.
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Cirkas
Klounai. Patis daro, patis rekia
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