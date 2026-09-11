Niujorke minimos 25-osios Rugsėjo 11-osios išpuolių metinės

D. Trumpas žengė neįprastą žingsnį ir pagarbą atiduoda Pentagone, užuot dalyvavęs renginyje Niujorke, kur užgrobti lėktuvai lemtingą dieną, pakeitusią pasaulį, sunaikino Pasaulio prekybos centrą ir pražudė daugumą iš 2 977 aukų.
Viceprezidentas J. D. Vance‘as ir keturi gyvi D. Trumpo pirmtakai respublikonas George‘as W. Bushas, kuris per atakas ėjo pareigas, bei demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas rinkosi prie memorialo „Ground Zero“ Žemutiniame Manhatane.
Ceremonija, kuri prasidėjo šiek tiek po 8.40 val. vietos (15.40 val. Lietuvos) laiku, buvo sumanyta taip, kad būtų apolitiška – niekas nesako kalbų.
Gedintys artimieji skaitė visų žuvusiųjų vardus, o varpo dūžiai žymėjo svarbias išpuolio, kuris davė pradžią ilgamečiam JAV įsitraukimui į Artimųjų Rytų karus ir aršius ginčus dėl Vašingtono veiksmų žmogaus teisių srityje, akimirkas.
„Tokie memorialai ir diskusijos apie tuos įvykius yra svarbi priemonė, padedanti išsaugoti atmintį ir suprasti, kaip užkirsti kelią tokių tragedijų pasikartojimui“, –sakė Rugsėjo 11-osios memoriale apsilankęs į septintą dešimtį įkopęs čikagietis Robertas Kafka.
Greta buvusių prezidentų buvo ir meras demokratas Zohranas Mamdani – pirmasis „Didžiojo obuolio“ meras musulmonas.
Jam teko susidurti su gerai organizuota kampanija, kurios metu jis buvo raginamas laikytis atokiau; ją inicijavo dešiniosios pakraipos laikraštis „New York Post“ ir buvęs meras, D. Trumpo sąjungininkas Rudy Giuliani.
Peticijoje, kuri surinko daugiau nei 100 tūkst. parašų, Z. Mamdani kaltinamas ryšiais su neįvardytais asmenimis, kurie „atmeta Amerikos institucijas arba nepakankamai kritikuoja ekstremistines ideologijas“.
„Mane neramina tai, kad su meru elgiamasi kitaip vien dėl to, nes jis yra musulmonas“, – transliuotojui CNN teigė miesto tarybos narė Shahana Hanif.
Z. Mamdani sulaukė pagyrų už tai, kad neseniai paviešino tūkstančius dokumentų, rodančių, ką miesto pareigūnai žinojo apie oro toksiškumo lygį Žemutiniame Manhatane po išpuolių.
Po Pasaulio prekybos centro griūties pasklidus pradiniam dulkių debesiui, kelis mėnesius buvo fiksuojama tarša, kuri sukėlė vežinius susirgimus, nuo kurių dar ir šiandien kenčia tūkstančiai niujorkiečių.
„Toksiškas oras“
Beveik visiškai giedrą 2001 m. rudens dieną 19 „Al Qaeda“ operatyvininkų užgrobė keturis lėktuvus. Du laineriai rėžėsi į ikoniškuosius 110 aukštų Pasaulio prekybos centro bokštus dvynius, kurie sugriuvo.
Trečias lėktuvas rėžėsi į Pentagoną, o ketvirtasis, kuris, kaip manoma, turėjo būti nukreiptas į Kongresą arba Baltuosius rūmus, sudužo lauke netoli Šanksvilio (Pensilvanijos valstija), nes keleiviai pasipriešino užgrobėjams.
Be žuvusiųjų rugsėjo 11-ąją, dar daugiau nei 9,4 tūkst. žmonių mirė nuo ligų, susijusių su tos dienos įvykiais, rodo federalinės programos, sukurtos siekiant suteikti medicininę pagalbą nukentėjusiesiems, duomenys.
Apie 100 mln. amerikiečių tuomet buvo per jauni, kad atsimintų šią traumuojančią dieną, arba dar nebuvo gimę.
32-ejų Loganas Milleris per išpuolius neteko savo dėdės, o vėliau ir senelio, kurio gyvybę pasiglemžė su Rugsėjo 11-ąja susijusi liga.
„Manau, kad kita karta tiesiog negali suvokti, kas iš tikrųjų įvyko, ir kaip tai galėjo paveikti žmones, todėl pastebiu, jog jie užduoda daugiau klausimų“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Žemutiniame Manhatane į ceremoniją rinkosi daugybė žmonių.
Prezidentus sauganti slaptoji tarnyba aplink Rugsėjo 11-osios memorialo ir muziejaus teritoriją nustatė saugumo zoną.
Miesto policijos komisarė Jessica Tisch sakė, kad dėl atsargumo bus dislokuota kovos su dronais komanda, tačiau pabrėžė, jog negauta jokios žvalgybinės informacijos apie konkrečią grėsmę.
Tuo metu „Al Qaeda“ metines paminėjo paskelbdama vaizdo įrašą, kuriame rodomos mirusio lyderio Osamos bin Ladeno ir jo sūnaus Hamzos, kuris, kaip 2019 m. pareiškė D. Trumpas, taip pat žuvo, nuotraukos.
Prieš ceremoniją virš Niujorko uosto buvo surengtas dronų šou su 2 977 švieselėmis – po vieną visiems per išpuolius žuvusiems žmonėms.
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