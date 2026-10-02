Netikėtas mokytojos siūlymas: pažadėjo pakelti pažymius, jei mokiniai finansuos jos kelionę

Kaip skelbė „Iowa Capital Dispatch“, Stephanie Mullaley gegužės 29 d. buvo atleista iš darbo mokykloje, nes ji, tariamai, pažeidė apygardos etikos politiką.
Remiantis administracinės teisės teisėjo Duane'o Goldeno, pirmininkavusio neseniai vykusiam posėdžiui dėl S. Mullaley prašymo skirti nedarbo išmokas, išvadomis, S. Mullaley pavasarį savo mokiniams pranešė susikūrusi paskyrą „GoFundMe“ platformoje. Moteris teigė, kad jei mokiniai paaukos pinigų į jos sąskaitą, ji suteiks jiems galimybę pasigerinti pažymius.
Kai kurie klasės mokiniai, remiantis D. Goldeno išvadomis, iš tiesų pervedė pinigus į jos sąskaitą.
Internetiniai įrašai rodo, kad S. Mullaley šiais metais „GoFundMe“ platformoje prašė padėti finansuoti liepą numatytą „unikalią galimybę keliauti į Ekvadorą“ kartu su vyru. S. Mullaley nurodė, kad ji Ekvadore vertėjaus medicinos misijos komandai, o jos vyras padės visais įmanomais būdais.
Ji rašė, kad aukos bus naudojamos „transporto išlaidoms, įskaitant skrydžius, autobusus ir laivus, maistą ir apgyvendinimą viešbučiuose apmokėti“.
S. Mullaley tikėjosi surinkti 1,8 tūkst. JAV dolerių, o prieš pristabdant „GoFundMe“ veiklą, buvo surinkta 140 JAV dolerių.
Teisėjas atmetė S. Mullaley prašymą skirti bedarbio pašalpą, nes S. Mullaley esą pademonstravo „sąmoningą ar neapgalvotą darbdavio interesų nepaisymą“.
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