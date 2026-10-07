Netanyahu per spalio 7-osios metines: visi žudikai bus patraukti atsakomybėn

„Įvykdysime šią užduotį: mes esame čia ir visus žudikus patrauksime atsakomybėn, – trečiadienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas. – Šią dieną tauta vienijasi prisimindama ir ilgėdamasi savo artimųjų.“
Trečiadienį visoje šalyje vyko prieš trejus metus surengto išpuolio aukų atminimo ceremonijos. „Nova“ muzikos festivalio vietoje 6.29 val. – tuo metu prasidėjo žudynės – susirinkusieji tylos minute pagerbė aukas. Atminimo ceremonijos taip pat surengtos Reimo ir Kfar Azos kibucuose, kurie tą dieną buvo užpulti.
Tel Avive aktyvistai paplūdimyje įrengė instaliaciją su išpuolio aukas simbolizuojančiais siluetais ir kaltino vyriausybę nesugebėjus užkirsti kelio atakai. Buvęs Izraelio ministras pirmininkas Naftali Bennettas per minėjimą „Nova“ festivalio vietoje taip pat pareiškė, kad „Hamas“ išpuolis tapo įmanomas dėl „milžiniško Izraelio valstybės, kuri buvo įkurta ginti žydus mūsų šalyje, fiasko“.
B. Netanyahu, kuris save pristato kaip Izraelio saugumo garantą ir neigia savo paties aplaidumą prieš 2023 m. spalio 7 d., patiria spaudimą prieš spalio 27 d. parlamento rinkimus – pirmuosius po „Hamas“ išpuolio. Apklausų duomenimis, jo dešiniųjų ir religinių partijų valdančiajai koalicijai rinkimuose gali būti sudėtinga.
Per 2023 m. spalio 7 d. žudynes „Hamas“ ir jos sąjungininkai nužudė 1 221 žmogų ir 251 paėmė įkaitais bei išgabeno į Gazos Ruožą. Vien per „Nova“ festivalį jie nužudė mažiausiai 370 žmonių ir paėmė 44 įkaitus. Tai buvo didžiausios žydų žudynės nuo Holokausto laikų.
Izraelis atsakė plataus masto atakomis Gazos Ruože, per kurias, islamistų grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo daugiau kaip 74,2 tūkst. žmonių. Nepaisant praėjusių metų spalį sutartų paliaubų, Izraelio kariuomenė ir toliau atakuoja taikinius Gazos Ruože.
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