Netanyahu pasirodė teisme, nagrinėjančiame kyšininkavimo bylą

Ministras pirmininkas šypsojosi, kai jį ir kelis jo konservatyvios partijos „Likud“ ministrus pakeliui į tribunolą protestuotojai palydėjo šūksniais.
Teismo posėdis surengtas JAV prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pasiūlius suteikti malonę Izraelio premjerui trijose atskirose korupcijos bylose.
Premjeras pasirodė Tel Avivo teisme, prieš tai „Hamas“ sugrąžinus įkaitus pagal D. Trumpo tarpininkautą planą užbaigti Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože.
Vienoje byloje B. Netanyahu ir jo žmona Sara kaltinami mainais į politines paslaugas iš milijardierių priėmę prabangos prekes daugiau nei 260 tūkst. JAV dolerių vertės, įskaitant šampaną, cigarus ir papuošalus.
Kitais dviem atvejais B. Netanyahu kaltinamas mėginęs susitarti su dviem Izraelio žiniasklaidos priemonėmis dėl palankesnio nušvietimo spaudoje. Jis neigia kaip nors nusižengęs ir tvirtina esąs politinio sąmokslo auka.
Per šią kadenciją, prasidėjusią 2022 m. pabaigoje, B. Netanyahu pasiūlė plataus masto teismų reformas, kuriomis, kritikų teigimu, siekia susilpninti teismus. Dėl šių reformų kilo didžiuliai protestai, nurimę tik prasidėjus karui Gazos Ruože, išprovokuotam palestiniečių grupuotės „Hamas“, 2023 m. spalio 7 d. surengusios išpuolį prieš Izraelį.
Pirmadienį Izraelio parlamente Knesete D. Trumpas pareiškė, kad B. Netanyahu turėtų būti suteikta malonė. „Cigarai ir šampanas, kam, po galais, tai rūpi?“ – pajuokavo D. Trumpas, o tada paklausė Izraelio prezidento Isaaco Herzogo: „Kodėl nesuteikus jam malonės?“.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs Izraelio premjero arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų, padarytų Izraeliui puolant „Hamas“ Gazos Ruože.
B. Netanyahu yra ilgiausiai Izraelio vyriausybei vadovaujantis asmuo – jis 18 metų buvo ministras pirmininkas per kelis etapus nuo 1996-ųjų.
