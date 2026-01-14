 Nelegalus namas: be leidimų, bet su saulės baterijomis

2026-01-14 14:17
Martas Kalendra (LNK)

Neeilinė istorija iš Belgijos. Į šalį atvykę, tačiau leidimo gyventi negavę kinai nelegaliai pasistatė namą. Ir ne bet kokį – su terasa ir saulės baterijomis ant stogo.

Nelegalus namas: be leidimų, bet su saulės baterijomis / LNK vaizdo įrašo stop kadrai

Žurnalistams atvykus į vietą, duris atidarė moteris, kuri, naudodamasi vertimo programėle telefone, paaiškino, kad jos vyras yra netoliese esančioje turgaus halėje. Vyras sutiko duoti interviu ir paaiškino, kodėl buvo pastatytas šis namas.

„Mano šeima ir vaikas neturi kur gyventi. Mano vaikui reikia stogo virš galvos ir saugumo. Aš surinkau įvairių daiktų – medinių lentų ir kitų medžiagų – iš aplinkinių gatvių ir pastatėme namą“, – aiškino vyras.

Prieš šešerius metus šeima pabėgo iš Kinijos. Vyras anksčiau dirbo gydytoju, vėliau – muzikos prodiuseriu, tačiau teigia susidūręs su problemomis dėl šalies režimo. Iš Kinijos jis pasitraukė į Tailandą, vėliau – į Serbiją, o galiausiai dviračiu iš Serbijos atvyko į Belgiją.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Į Belgiją atvykome prieš trejus metus. Kreipėmės dėl dokumentų ir dvejus metus laukėme sprendimo, tačiau gavome neigiamą atsakymą. Tuomet visi trys išvykome į Norvegiją“, – pasakojo vyras.

Norvegijoje šeimai taip pat nebuvo suteiktas prieglobstis, todėl jie buvo išsiųsti atgal į Belgiją. Sugrįžę jie dar kartą pateikė prašymą dėl prieglobsčio.

„Po keturių mėnesių vyriausybė vėl atmetė mūsų prašymą. Šiuo metu esame pateikę apeliaciją“, – teigė vyras.

Kol vyksta procedūros, šeima gyvena kaimynų teikiamos paramos dėka – gauna maisto, drabužių ir piniginę pagalbą. Namas yra šildomas, o dėl ant stogo įrengtų saulės baterijų kartais yra elektra. Filmuoti namo viduje šeima nesutiko.

„Jeigu vyriausybė nuspręs, kad turime išvykti, nežinau, kur mums eiti“, – sakė vyras.

Briuselio miesto valdžia kol kas namo negriauna ir laukia sprendimo dėl šeimos teisinio statuso.

