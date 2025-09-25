 Nawrockis: Trumpo pozicijos pasikeitimas – gera žinia Lenkijai

2025-09-25 11:18
Lenkų prezidentas Karolis Nawrockis sveikino JAV prezidento Donaldo Trumpo pozicijos dėl Rusijos pasikeitimą ir sakė, kad tai gera žinia Lenkijai.

Nawrockis: Trumpo pozicijos pasikeitimas – gera žinia Lenkijai / Scanpix nuotr.

Niujorke kalbėdamasis su reporteriais K. Nawrockis sakė, kad nuolat palaiko ryšį su D. Trumpu, todėl vertina tai ne kaip „radikalų Donaldo Trumpo nuomonės pasikeitimą, o kaip viešą pokytį“. K. Nawrockis pridūrė, kad D. Trumpas vertina lenkų ir Lenkijos prezidento nuomonę dėl Rusijos veiksmų pobūdžio.

„Tai neabejotinai geros naujienos mums, o JAV pajėgų Lenkijoje komponento išlaikymas ar, galbūt, padidinimas yra geros naujienos visam centrinės Europos regionui, kaip patvirtino mano kolegos iš Baltijos valstybių“, – sakė K. Nawrockis.

Paklaustas apie D. Trumpo pastabą, kad NATO turėtų numušti rusų lėktuvus, pažeidžiančius sąjungininkių oro erdvę, K. Nawrockis patvirtino, kad Lenkijos ginkluotosios pajėgos visuomet buvo pasirengusios „deramai reaguoti į Lenkijos sienos pažeidimus“.

„Kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas laikau mūsų sienas šventomis ir neliečiamomis, ir lenkų kariuomenė privalo į tai atitinkamai atsakyti“, – sakė jis.

Lenkų prezidento teigimu, D. Trumpo pareiškimai atspindi jo supratimą apie nepriklausomybės ir sienų svarbą tokioms šalims kaip Lenkija ir kitos centrinės Europos valstybės.

„Kol esu prezidentas, stengsiuosi tvirtai ginti Lenkijos sienas ir oro erdvę. Tikiu lenkų kariais ir mūsų sąjungininkais Šiaurės Atlanto aljanse“, – pabrėžė K. Nawrockis.

