Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Katie Zacharia debiutavo spaudos konferencijų salėje

Ji atsakė į itin mažai žurnalistų klausimų ir nepaliko abejonių, kas, jos manymu, žino visus atsakymus – JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
„Galiu daryti tai, ką jau dariau anksčiau – sustiprinti, pagausinti ir išplėsti neįtikėtiną prezidento Trumpo darbotvarkę Amerikos žmonėms“, – apie savo viziją kalbėjo ji.
41-erių K. Zacharia, ištikima D. Trumpo kraštutinių dešiniųjų judėjimo MAGA rėmėja, Baltųjų rūmų komunikacijos vadovės pareigas perima respublikonams sulaukiant įspėjimų dėl galimo triuškinamo pralaimėjimo artėjančiuose kadencijos vidurio rinkimuose.
Be to, ji pakeitė kovingą, bet patyrusią buvusią spaudos sekretorę Karoline Leavitt (Kerolain Livit) tuo metu, kai apklausos rodo vis labiau smunkantį 80-mečio prezidento populiarumą.
Plačiajai visuomenei mažai žinoma K. Zacharia savo pirmąjį pasirodymą prie garsiosios spaudos konferencijų pakylos pradėjo itin lėtai skaitydama ilgą sąrašą pasiekimų, kuriuos, pasak jos, pavyko pasiekti vadovaujant šiam „energingam“ lyderiui.
Po tokių įvadinių apžvalgų sausakimšoje salėje paprastai prasideda ilga klausimų ir atsakymų sesija, kurios metu neretai užduodama dešimtys klausimų.
Tačiau K. Zacharia išklausė vos trijų žurnalistų klausimus, pradėdama nuo dešiniojo sparno naujienų portalo „Breitbart“, kuris dažnai kaltinamas sąmokslo teorijų skleidimu.
Kiti klausimai atiteko televizijai „Fox News“, vienam pagrindinių D. Trumpo žiniasklaidos ramsčių, ir bulvariniam leidiniui „Daily Mail“.
Vos po 15 minučių K. Zacharia paskelbė, kad spaudos konferencija baigta, ir išėjo, lydima neatsakytus klausimus šaukiančių žurnalistų balsų.
„Mano prezidentas“
Iki šiol K. Zacharia dirbo komentatore televizijose „Fox News“ ir dešiniosios pakraipos „Newsmax“, taip pat konsultavo bendrovę „Trump Media and Technology“, valdančią prezidento platformą „Truth Social“.
Ji neatskleidė, ar ketina palaikyti beprecedenčius D. Trumpo bandymus nubausti jam neįtinkančias JAV žiniasklaidos priemones.
Visai neseniai administracija įsivėlė į teisinį ginčą su CNN, MSNOW ir „Politico“ dėl bandymų uždrausti jų atstovams dirbti Baltuosiuose rūmuose.
Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas (Stivenas Čungas) gyrė K. Zacharios pasirodymą teigdamas, kad ji „valdė salę“ ir priminė amerikiečiams apie „puikų Trumpo darbą“.
Tačiau liberalių pažiūrų komentatorius Brianas Krassensteinas (Brajenas Krasenstainas) prognozavo, kad jos darbas „taps visiška katastrofa“. Bulvarinis leidinys „New York Post“ ją apibūdino kaip „akivaizdžiai besijaudinusią“.
Vis dėlto K. Zacharia pranešė vieną naujieną – ji paskelbė, kad D. Trumpas po kyšininkavimo skandalo paprašė JAV ambasadorę Graikijoje pasitraukti iš savo pareigų.
Tačiau didžioji dalis jos pasirodymo buvo skirta vien tik respublikonų lyderio įvaizdžiui gerinti. Įpusėjus kadencijai, jo reitingai smunka dėl karo prieš Iraną, ekonominių sunkumų ir virtinės vidaus politikos skandalų.
„Šis prezidentas ir ši administracija rūpinasi jumis, Amerikos žmonėmis“, – sakė ji, pabrėždama, kad yra „sužavėta galimybe oficialiai tapti šios neįtikėtinos kelionės dalimi“.
Paklausta, ar naujasis darbas turės įtakos jos asmeniniam gyvenimui, K. Zacharia papasakojo, kaip prie to prisitaiko jos keturi vaikai.
Tačiau ji susipainiojo ir sukėlė juoko bangą, kai pasakė: „Mano prezidentas, atsiprašau, mano vyras.“
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