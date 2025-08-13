 NATO vadovas: Europa ir JAV vieningai siekia užbaigti karą Ukrainoje

NATO vadovas: Europa ir JAV vieningai siekia užbaigti karą Ukrainoje

2025-08-13 18:37
BNS inf.

Europa ir Jungtinės Valstijos „vieningai siekia užbaigti šį siaubingą karą“ Ukrainoje, po, jo žodžiais tariant, puikaus trečiadienio pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir Europos lyderiais pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).

Markas Rutte
Markas Rutte / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Vertinu Trumpo lyderystę ir glaudų koordinavimą su sąjungininkais. Dabar kamuolys Putino pusėje“, – socialiniame tinkle „X“ sakė M. Rutte prieš penktadienį Aliaskoje įvyksiantį JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą. 

Šiame straipsnyje:
Europa
JAV
NATO vadovas
karas Ukrainoje
Markas Rutte

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų