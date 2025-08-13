„Vertinu Trumpo lyderystę ir glaudų koordinavimą su sąjungininkais. Dabar kamuolys Putino pusėje“, – socialiniame tinkle „X“ sakė M. Rutte prieš penktadienį Aliaskoje įvyksiantį JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą.
NATO vadovas: Europa ir JAV vieningai siekia užbaigti karą Ukrainoje
2025-08-13 18:37
Europa ir Jungtinės Valstijos „vieningai siekia užbaigti šį siaubingą karą“ Ukrainoje, po, jo žodžiais tariant, puikaus trečiadienio pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir Europos lyderiais pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).
Markas Rutte / P. Peleckio / BNS nuotr.