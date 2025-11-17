NATO pirmą kartą tiesiogiai vadovaus britų lėktuvnešiui

Britų gynybos ministras Johnas Healey‘is paskelbė, kad moderniais naikintuvais „F-35“ aprūpintas Karališkojo jūrų laivyno lėktuvnešis „HMS Prince of Wales“ – vienas iš dviejų Didžiosios Britanijos eksploatuojamų lėktuvnešių – dabar priskirtas dalyvauti Viduržemio jūroje vykstančiose NATO pratybose.
J. Healey‘is ir užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper pirmadienį lankosi Neapolyje, kur laive priims savo kolegas iš Italijos.
Šis žingsnis reiškia, kad NATO pirmą kartą vadovaus lėktuvnešio grupei, kurią sudaro „HMS Prince of Wales“, jo pagalbiniai laivai ir modernių naikintuvų „F-35“ eskadra.
Šie naikintuvai „F-35“ kartu su Italijos naikintuvais jau yra dalyvavę bendrose NATO pratybose „Falcon Strike“.
J. Healey‘is tvirtino, kad lėktuvnešio grupės perdavimas NATO vadovybei yra šių metų pradžioje Jungtinės Karalystės Strateginės gynybos apžvalgoje išdėstyto plano, kuriame NATO iškeliama į pirmą vietą, pavyzdys.
Šiame plane numatyta, kad Jungtinė Karalystė turi pasirengti karui, daugiausiai dėmesio skirti pasirengimui Europoje ir ginkluoti jungtines Vakarų aljanso pajėgas.
„Mes gyvename naujoje grėsmių eroje, kuri reikalauja naujos gynybos eros. Mūsų stiprybės pagrindas – kietoji galia ir stiprūs aljansai, todėl dera šį momentą pažymėti kartu su viena iš artimiausių mūsų NATO sąjungininkių – Italija“, – pridūrė J. Healey‘is.
J. Healey‘is ir Y. Cooper prie Neapolio krantų prisišvartavusiame laive „HMS Prince of Wales“ susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetto ir užsienio reikalų ministru Antonio Tajani.
Diskusijų centre bus pastangos sustiprinti Europą prieš Rusiją ir kovoti su hibridinėmis grėsmėmis žemyno saugumui.
Naujausi komentarai