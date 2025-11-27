Namibijos politikas Adolfas Hitleris pakeitė vardą

„Mano vardas nėra Adolfas Hitleris, aš esu Adolfas Uunona. Praeityje mačiau, kaip žmonės mane vadindavo Adolfu Hitleriu ir bandydavo susieti mane su žmogumi, kurio nė nepažįstu“, – trečiadienį paskelbtame interviu dienraščiui „The Namibian“ sakė jis.
A. Uunona, vietos politikas iš Ošanos regione šiaurinėje šalies dalyje esančio Ompundžos miesto, dėl savo vardo praeityje yra sulaukęs tarptautinio dėmesio.
Jis dienraščiui „The Namibian“ tvirtino griežtai atsiribojęs nuo nacių ideologijos, teigdamas, kad jo tėvas tokį vardą jam davė nesuprasdamas jo istorinės reikšmės.
Namibija XX a. pradžioje, iki Adolfui Hitleriui ateinant į valdžią Berlyne, keletą dešimtmečių buvo Vokietijos kolonija.
Trečiadienį A. Uunona dalyvavo Ošanoje vykusiuose pakartotiniuose rinkimuose. „The Namibian“ pranešė, kad jis nuo 2004 m. užima tarybos nario postą, o pirmesnius rinkimus laimėjo didele balsų dauguma.
Valdančiajai partijai SWAPO priklausantis A. Uunona garsėja savo darbu tvarkant regiono vietos reikalus, savo atvirumu ir iniciatyvomis infrastruktūros srityje.
Šio regiono rinkėjai teigė, kad jo pavardė jiems nėra svarbi ir kad šį politiką jie vertina pagal jo darbo rezultatus.
