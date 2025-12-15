 Naftos kainos lėtai atsitiesia po praėjusią savaitę patirto nuosmukio

2025-12-15 09:48
BNS inf.

Geopolitiniam neapibrėžtumui nustelbus nuogąstavimus dėl pasiūlos pertekliaus, naftos kainos pirmadienį lėtai atsitiesia po praėjusią savaitę patirto nuosmukio.

Naftos kainos lėtai atsitiesia po praėjusią savaitę patirto nuosmukio / Pixabay nuotr.

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina sesijos pradžioje paaugo 0,52 proc. iki 61,44 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos ateities sandorių kaina, praėjusią savaitę smukusi daugiau nei 4 proc., paūgėjo 0,5 proc. iki 57,72 JAV dolerio už barelį.

Jungtinės Valstijos padidino spaudimą Venesuelai, konfiskavusios tanklaivį ir įvedusios naujas sankcijas laivams bei prezidento Nicolaso Maduro sąjungininkams.

Tuo metu investuotojai stebi Berlyne vykstančias derybas dėl taikos Ukrainoje, apie kurias sekmadienį kalbėjęs JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) pareiškė, kad buvo „pasiekta didelė pažanga“.

Nepaisant diplomatinių pastangų, kovos tęsiasi, o Ukraina dronais smogia naftos saugykloms ir naftos perdirbimo gamykloms keliuose Rusijos regionuose, toliau keldama grėsmę Rusijos tiekimui.

