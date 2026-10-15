Muskas: už „Starshield“ sistemos veikimo ribojimus Ukrainoje galimai atsakinga JAV vyriausybė

„Sistemos „Starshield“ priklauso JAV vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos. Bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė, o galutinį sprendimą priima JAV prezidentas“, – sakė E. Muskas, omenyje turėdamas Donaldą Trumpą.
E. Muskas pabrėžė skirtumą tarp „Starshield“ sistemos, kuria Ukraina naudojasi ryšiui mūšio lauke užtikrinti, ir civilinės palydovinio ryšio sistemos „Starlink“, kurią Ukraina taip pat naudoja, tačiau ne puolamosioms operacijoms. Abi sistemas sukūrė E. Musko bendrovė „SpaceX“.
E. Muskas reagavo į buvusio Ukrainos gynybos ministro Mychailos Fedorovo įrašą socialiniame tinkle „X“. Jame M. Fedorovas nurodė, kad „atkuriamas „Starlink“ ryšys judant iki 160 km/val. greičiu“, tačiau „visiškas „Starshield“ greičio apribojimo panaikinimas dabar yra itin svarbus Ukrainos gynybai“.
M. Fedorovas taip pat padėkojo E. Muskui už „nuolatinę paramą“.
Ukrainos gynybos pareigūnai iškėlė prielaidą, kad už sumažėjusį kai kurių interneto ryšio terminalų veikimo greitį gali būti atsakingas Vašingtonas. Šie terminalai padeda Ukrainos kariuomenei smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perimamuosius dronus.
Ukraina taip pat apkaltino Jungtines Valstijas padedant Rusijai, nes jos neperspėjo apie artėjančius raketų smūgius. Dvi naktis iš eilės Kyjivui buvo smogta balistinėmis raketomis dar prieš įsijungiant oro pavojaus sirenoms, turėjusioms perspėti gyventojus slėptis.
JAV Senato ir Atstovų Rūmų opoziciniai demokratai pasmerkė D. Trumpo administraciją dėl pranešimų apie ryšio sutrikimus.
„Trumpas priima sprendimą, kuris tiesiogiai padeda Putinui žudyti Ukrainos civilius“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto demokratai. Ukrainai patiriant intensyvias Rusijos dronų ir raketų atakas, jie tokius apribojimus pavadino „nepateisinamais“,.
Senato Užsienio reikalų komiteto aukščiausio rango demokratė Jeanne Shaheen pareiškė, kad „Ukrainos prieigos prie „Starshield“ apribojimai turi būti nedelsiant panaikinti“, ir pridūrė, kad „ant kortos pastatytos žmonių gyvybės“.
J. Shaheen taip pat pažymėjo, kad Gynybos departamentas privalo informuoti Kongresą, jei sustabdo žvalgybos duomenų teikimą Ukrainai arba sumažina jų apimtį. Ji paragino Pentagono vadovą Pete'ą Hegsethą nedelsiant pranešti apie bet kokius pokyčius.
Susirūpinimą išreiškė ir respublikonų senatorius Tomas Tillisas.
„Dėl paramos Ukrainos suverenitetui arba bent jau netrukdymo jį išsaugant nei JAV vyriausybei, nei Amerikos bendrovėms neturėtų kilti jokių klausimų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.
Tuo metu, kai vienas iš pagrindinių JAV rinkėjams rūpimų klausimų yra degalų kainos, D. Trumpas, kurio kitą mėnesį laukia svarbūs kadencijos vidurio rinkimai, sumažėjusios degalų pasiūlos ir išaugusių kainų degalinėse kaltino Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Aukšto rango pareigūnas Kyjive patvirtino, kad Jungtinės Valstijos pastarosiomis dienomis grasino nutraukti žvalgybos duomenų apie Rusijos leidžiamas raketas, kuriuos Ukraina duomenis naudoja atakoms atremti, teikimą.
Antradienį D. Trumpas paneigė grasinęs tai padaryti.