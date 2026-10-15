Muskas ragina Zelenskį atsistatydinti iš pareigų

Tai įvyko Ukrainai suabejojus JAV parama karo nualintai šaliai.
Ukraina šią savaitę apkaltino JAV padedant Rusijai, nes šalis neįspėjo Kyjivo apie artėjančius Maskvos raketų smūgius ir apsunkino Kyjivo karinį atsaką, pakeitusi E. Musko palydovinę sistemą, kurią šalis naudoja ryšiams palaikyti.
„Ir taip skerdynės tęsiasi, – socialiniame tinkle „X“ parašė E. Muskas. – Laikas Zelenskiui trauktis.“
V. Zelenskis ragino E. Muską atkurti jo įmonės „SpaceX“ sukurtos ryšio sistemos „Starlink“ pajėgumus, nes, Kyjivo teigimu, ji buvo sulėtinta.
E. Muskas teigė, kad už bet kokius trikdžius yra atsakinga JAV vyriausybė.
Jis išskyrė „Starshield“, kuria Ukraina kliaujasi palaikydama ryšį mūšio lauke ir kurią, pasak jo, kontroliuoja JAV vyriausybė, bei civilinę palydovinę sistemą „Starlink“, kurią Ukraina taip pat naudoja, tačiau jai neleidžiama jos pasitelkti puolamosioms operacijoms.
Šis ginčas kilo po to, kai V. Zelenskis teigiamai atsakė į klausimą, ar jautėsi „išduotas“, JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų sulaukusia Maskva.
Vienas aukšto rango pareigūnas Kyjive taip pat pareiškė, kad pastarosiomis dienomis JAV grasino nustoti teikti žvalgybos duomenis apie Rusijos raketų paleidimus, kuriuos Ukraina naudoja atakoms atremti, nors D. Trumpas tai paneigė.
D. Trumpas, kitą mėnesį laukiantis svarbių kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose sparčiai kylančios kuro kainos yra itin svarbi tema, dėl tiekimo trūkumo ir išaugusių degalų kainų kaltino Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, o ne savo karą Irane.
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