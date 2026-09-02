Ministras: Izraelis yra pasirengęs iškeldinti Gazos gyventojus

„Galiausiai be tokios migracijos Gazos klausimo galutinai neišspręsi“, – Izraelio naujienų portalo „Ynet“ ir dienraščio „Yedioth Ahronoth“ surengtoje konferencijoje teigė gynybos ministras Izraelis Katzas.
Izraelio vyriausybė „yra pasirengusi juos iškeldinti – jūra, oru, visais įmanomais būdais“, – sakė jis.
JAV ambasada paprašė užklausas dėl komentarų šiuo klausimu siųsti Valstybės departamentui Vašingtone.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo antrosios kadencijos pradžioje pribloškė didžiąją dalį pasaulio pareikalaudamas, kad visi du milijonai palestiniečių paliktų Gazos Ruožą.
D. Trumpas aiškino, kad ketina Izraelio bombardavimo, prasidėjusio po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio, nuniokotą Viduržemio jūros paversti prabangiu kurortu.
Tiesa, po to D. Trumpas šios idėjos atsisakė, nes jai griežtai pasipriešino keletas šalių, įskaitant Egiptą – vienintelį be Izraelio besiribojantį su Gazos Ruožu.
Šį pasiūlymą pasmerkė ir patys palestiniečiai, kuriems bet kokios pastangos priversti juos palikti savo žemę primintų „Nakbą“, arba katastrofą – masinį jų perkėlimą, vykdytą 1948 m., kai buvo įkurta Izraelio valstybė.
Spalio mėnesį paskelbdamas apie paliaubas Gazos Ruože, D. Trumpas pristatė šiai teritorijai parengtą 20 punktų planą, kuriame nebuvo numatyta prievarta iškeldinti jos gyventojus.
Savo tiesmukais pareiškimais garsėjantis I. Katzas teigė, kad D. Trumpas šią idėją tik „įšaldė“, kol ieško šalių, kurios priimtų palestiniečius, mat Egiptas nėra tam tinkamas variantas.
„Planas nebuvo atšauktas; jis nuolat svarstomas, net ir dabar, todėl manau, kad kito sprendimo, kuris būtų naudingas visiems, nėra“, – sakė jis.
„Tačiau tam, kad jis būtų įgyvendintas, mums reikia JAV. Kada gausime jų pritarimą? Tada, kai paaiškės, kad „Hamas“ nevykdo savo įsipareigojimų“ pagal paliaubų susitarimą, paaiškino jis.
I. Katzas teigė, kad 80 procentų Gazos gyventojų nori išvykti, tačiau „Hamas“ neleidžia jiems to padaryti. Tiesa, tokios informacijos šaltinio jis nenurodė.
Pagal Ženevos konvencijas priverstinis civilių gyventojų perkėlimas iš okupuotų teritorijų laikomas karo nusikaltimu.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas dėl įtariamų karo nusikaltimų, kuriuos tiek Izraelis, tiek Jungtinės Valstijos neigia, yra išdavęs premjero Benjamino Netanyaho ir I. Katzo pirmtako Yoavo Gallanto arešto orderius.
Izraelio kariuomenės smūgiai, pradėti po precedento neturinčio „Hamas“ išpuolio, kurio metu, remiantis oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 221 žmogus, jau privertė didžiąją dalį Gazos gyventojų palikti savo namus.
Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, per Izraelio karinę operaciją Gazos Ruože jau žuvo 73 470 žmonių, iš jų daugiau nei 1 330 – po ugnies nutraukimo.
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