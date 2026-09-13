 Mindaugas Sinkevičius Lucke su Ukrainos premjeru aptarė bendradarbiavimą, paramą artėjant žiemai

Mindaugas Sinkevičius Lucke su Ukrainos premjeru aptarė bendradarbiavimą, paramą artėjant žiemai

2026-09-13 20:00
BNS inf.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius vizitą Ukrainoje pradėjo šiaurės vakariniame Lucko mieste, kur sekmadienį susitiko su šalies ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu.

<span>Mindaugas Sinkevičius Lucke su Ukrainos premjeru aptarė bendradarbiavimą, paramą artėjant žiemai</span>
Mindaugas Sinkevičius Lucke su Ukrainos premjeru aptarė bendradarbiavimą, paramą artėjant žiemai / L. Penek, Vyriausybės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Premjerai susitikime aptarė dvišalį bendradarbiavimą, paramą Ukrainai bei šalies poreikius artėjant žiemai, kultūros klausimus, pranešė Vyriausybės kanceliarija.

„Mūsų parama Ukrainai ir toliau išliks tvirta, visapusiška ir ilgalaikė, kad visa tai, kas sukurta, turėtų ateitį laisvoje ir nepriklausomoje Ukrainoje“, – pranešime sakė M. Sinkevičius.

Politikas taip pat susitiko su Voluinės apskrities vadovais, Lucko miesto taryba bei aštuoniais regionui atstovaujančiais Aukščiausiosios Rados nariais.

Vyriausybių vadovai taip pat lankėsi ir Lietuvos didžiosiojo kunigaikšio Gedimino sūnaus Liubarto statytoje Lucko pilyje.

„Lietuvos ir Ukrainos ryšiai siekia šimtmečius ir yra mūsų bendros europinės tapatybės dalis. Kultūra ir istorija – valstybės savasties šaknys, į kurias Rusija šiandien kėsinasi ne mažiau nuožmiai“, – teigė M. Sinkevičius.

Iki antradienio truksiančio vizito Ukrainoje metu M. Sinkevičius taip pat susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku.

Kaip rašė BNS, Lietuva yra įsipareigojusi kasmet Ukrainos karinei ir saugumo paramai skirti bent 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto.

Pirmaisiais vizitais M. Sinkevičius aplankė Latviją ir Estiją. Tik pradėjęs eiti pareigas liepos pradžioje, ministras pirmininkas teigė taip pat norintis apsilankyti Vokietijoje ir Briuselyje.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
Luckas
Ukrainos premjeras
Serhijus Koreckis
parama
bendradarbiavimas
Ukraina

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