Merzui – skaudus smūgis: AfD laimėjo rinkimus dar vienoje Vokietijos žemėje

Tuo pat metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo konservatyvioji partija, pirminiais duomenimis, pasiekė prasčiausią rezultatą per 81 metų istoriją.
F. Merzo Krikščionių demokratų sąjunga (CDU), surinkusi vos 4,9 proc. balsų, į šios šiaurės rytinės žemės parlamentą nepateko. Per ankstesnius rinkimus 2021 m. partija buvo surinkusi 13,3 proc. balsų. Norint patekti į parlamentą, reikia peržengti 5 proc. balsų slenkstį.
Rinkimų komisijos duomenimis, AfD surinko apie 38,2 proc. balsų ir aplenkė centro kairės Socialdemokratų partiją (SPD), už kurią balsavo 35,5 proc. rinkėjų.
Į parlamentą taip pat nepateko populistinis Sahros Wagenknecht aljansas (BSW), surinkęs 4,8 proc. balsų. Žaliesiems teko 5,7 proc. balsų.
Kairiųjų partija, kuri sekmadienį taip pat pralenkė CDU ir laimėjo žemės rinkimus Berlyne, surinko 6,5 proc. balsų.
Toks rezultatas F. Merzui yra itin nepalankus – pastaraisiais mėnesiais smarkiai smukus jo populiarumo reitingams, vis labiau spėliojama dėl jo politinės ateities.
CDU, ilgą laiką buvusi didžiausia pokario Vokietijos partija, iki šiol nė karto nebuvo suklupusi prie 5 proc. balsų slenksčio jokiuose žemių, Europos Parlamento ar federaliniuose rinkimuose. Ankstesnis prasčiausias jos rezultatas – 9 proc. – buvo užfiksuotas 1951 m. Brėmene.
F. Merzas šių rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau pareiškė ir toliau įgyvendinsiąs nepopuliarųjį savo vyriausybės ekonominių ir socialinių reformų paketą, taip leisdamas suprasti, kad atsistatydinti neketina.
Jis pripažino, kad sekmadienio rezultato pagražinti neįmanoma, tačiau pažadėjo parengti šalį ateičiai.
„Tam, ką dabar reikia padaryti, būtina drąsa, tvirtumas ir kantrybė. Šias savybes parodysiu eidamas CDU pirmininko ir, svarbiausia, mūsų šalies kanclerio pareigas“, – pareiškė F. Merzas.
AfD kandidatas į žemės ministro pirmininko postą Leifas-Erikas Holmas rinkimų vakarą pavadino nuostabiu ir pareiškė, kad jo partija siūlys surengti derybas su visomis kitomis politinėmis jėgomis.
Naujausi komentarai