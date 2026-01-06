 Merzas perspėjo apie kritinę padėtį kai kuriose Vokietijos ekonomikos srityse

Merzas perspėjo apie kritinę padėtį kai kuriose Vokietijos ekonomikos srityse

2026-01-06 11:03
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas savo 2026 m. darbotvarkės prioritetu paskelbė šalies ekonomikos skatinimą, perspėdamas, kad priemonių, kurių buvo imtasi iki šiol, nepakako Vokietijos konkurencingumui pagerinti.

Merzas perspėjo apie kritinę padėtį kai kuriose Vokietijos ekonomikos srityse
Merzas perspėjo apie kritinę padėtį kai kuriose Vokietijos ekonomikos srityse / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Keturių puslapių laiške, kurį metų pradžioje išsiuntė savo valdančiosios koalicijos nariams, F. Merzas rašė, kad ekonominė padėtis išlieka „labai kritinė kai kuriose srityse“, teigiama dokumente, su kuriuo susipažino dpa.

Todėl 2026 m. Vokietijai reikės sutelkti dėmesį į ryžtingus politinius ir teisėkūros veiksmus, siekiant reikšmingai pagerinti sąlygas verslui, rašė F. Merzas, pridurdamas, kad tik tada ekonomika galės vėl pradėti augti ir išbristi iš krizės.

Patvirtinta parama Ukrainai

Laiške F. Merzas taip pat pakartojo, kad Vokietija ir toliau remia Ukrainą, sakydamas, kad sprendimas panaudoti Europos Sąjungoje įšaldytą Rusijos turtą sukūrė finansinį pagrindą ilgalaikei Kyjivo gynybai nuo Rusijos remti.

„Rusijai neturi kilti abejonių dėl mūsų ryžto“, – rašė kancleris. Kartu jis pabrėžė, kad Vokietijos vyriausybė ir toliau sieks paliaubų, kurios išsaugotų Ukrainos suverenitetą.

„Mūsų diplomatinis darbas vyksta sunkiomis sąlygomis“, – sakė jis, turėdamas omenyje ribotą Rusijos norą derėtis, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pastangas išlaikyti vienybę šalyje ir tai, ką jis pavadino esminiais pokyčiais transatlantiniame bendradarbiavime.

Raginimai stiprinti pasitikėjimą politika

Baigdamas F. Merzas paragino įstatymų leidėjus atkurti pasitikėjimą politika pateikiant konkrečių problemų sprendimus.

„Taip mes kartu įtikinsime didžiąją daugumą mūsų šalies gyventojų mūsų demokratijos ir rinkos ekonomikos sistemos vertingumu“, – rašė jis.

Šiame straipsnyje:
vokietijos ekonomika

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų