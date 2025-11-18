Merzas: ES bendroji rinka tapo biurokratiniu monstru

Jo teigimu, ES bendroji rinka tapo „biurokratiniu monstru“.
„Turime tapti savarankiškesni, labiau nepriklausomi įvairiose politikos ir ekonomikos srityse“, – sakė kancleris laikraščio „Sueddeutsche Zeitung“ surengtame forume.
„Mes nebegalime pasikliauti, kad Amerika mus apgins, kad Kinija tieks mums žaliavas ir kad Rusija kada nors vėl bus pasirengusi taikai“, – pridūrė jis.
F. Merzas kalbėjo Berlyno viršūnių susitikimo išvakarėse, kuriame jis ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sieks didesnio Europos skaitmeninio suvereniteto bei mažesnės priklausomybės nuo JAV technologijų gigantų.
Prisimindamas, kad 9-ajame dešimtmetyje jis dalyvavo kuriant bendrąją rinką, F. Merzas apgailestavo, jog ji tapo „daugeliu atžvilgių biurokratiniu monstru“, priešingai nei siekė jos kūrėjai.
Jo teigimu, daugelis įmonių visoje Europoje yra susidariusios įspūdį, kad bendroji rinka „ne tiek suteikia laisvės, kiek ją nuolat riboja“.
„Turime tai pakeisti kartu“, – sakė jis.
Vasario mėnesio specialiame ES vadovų susitikime bus aptarti biurokratijos mažinimo ir žemyno pramonės konkurencingumo didinimo būdai.
Anksčiau šiais metais Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai paragino panaikinti Europos įstatymą, įpareigojantį dideles įmones visame pasaulyje pašalinti savo tiekimo grandinių „neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai“.
Praėjusią savaitę centro dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų blokai Europos Parlamente (EP) suvienijo jėgas ir pritarė šio teisės akto susilpninimui. Šis žingsnis sukėlė centristų ir kairiųjų įstatymų leidėjų pasipiktinimą.
