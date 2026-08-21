Mėnesį viešumoje nesirodžiusi Melania Trump: „Girdėjau, manęs pasiilgote“

„Laba diena. Girdėjau, manęs pasiilgote. Štai ir aš“, – su šypsena tarė Melania, atidarydama renginį Baltųjų rūmų Rožių sode.
Ji ir jos aštuoniasdešimtmetis sutuoktinis iš Ovaliojo kabineto prie tribūnos išėjo susikibę už rankų, o Melaniai sakant kalbą prezidentas sėdėjo tarp susirinkusiųjų.
Šis renginys buvo skirtas pristatyti organizacijos „IndyCar“ ir bendrovės „Fox Corporation“ auką – lėšas universitetų stipendijoms finansuoti, suteiktas artėjant „IndyCar“ lenktynėms, Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga įvyksiančioms Vašingtono gatvėse.
Tačiau visų dėmesio centre buvo 56-erių Melania, kuri paskutinį kartą viešumoje pasirodė per finalines FIFA Pasaulio futbolo čempionato rungtynes liepos 19 d.
Ši buvusi manekenė iš Slovėnijos nuo to laiko praleido keletą svarbių renginių, įskaitant liepos 24 d. įvykusią Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę, kuri buvo perkelta iš balandžio mėnesio, kai šį renginį, kuriame dalyvavo ir M. Trump, pasirodžius ginkluotam užpuolikui teko skubiai nutraukti.
Pirmadienį JAV transliuotojo NBC atlikta analizė parodė, kad pirmoji JAV ponia Melania Trump antrosios savo sutuoktinio kadencijos metu viešumoje pasirodo žymiai rečiau ir dalyvauja maždaug perpus mažiau viešų renginių nei tuo pačiu laikotarpiu pirmosios kadencijos metu.
Melania į viešumą sugrįžo tuo metu, kai imta spėlioti dėl pernelyg ištikimos D. Trumpo vykdomosios padėjėjos 35-erių Natalie Harp.
Šią savaitę Baltieji rūmai piktai atsikirto į vieno demokratų kandidato į Senato narius klausimą, kodėl viena iš nedaugelio, Turkijoje saugumo sumetimais kartu su D. Trumpu slapta persėdusiųjų iš prezidento lėktuvo į kitą orlaivį, buvo būtent N. Harp.
Antrosios D. Trumpo kadencijos metu N. Harp beveik nuolat galima išvysti šalia prezidento – ji rašo jo žinutes socialiniuose tinkluose, spausdina jam informaciją. Dėl pastarojo vaidmens ji buvo praminta „vaikščiojančiu spausdintuvu“.
Kaip galima buvo matyti, Rožių sode vykusiame renginyje N. Harp nedalyvavo.
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