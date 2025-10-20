Prancūzija ragina išplėsti ES misijas Gazos Ruože

„Siūlau sustiprinti šią misiją, kad ji galėtų visapusiškai atlikti savo vaidmenį“, – atvykęs į susitikimą su ES kolegomis Liuksemburge sakė J. Barrot.
Jo teigimu, taip siekiama „užtikrinti ne tik saugų žmonių, bet ir prekių, kurių į Gazos Ruožą turi būti atvežta daug, kad būtų palengvintos Palestinos žmonių kančios, judėjimą“.
Prancūzijos ministras taip pat leido suprasti, kad, jo manymu, būtina išplėsti ES misiją EUPOL COPPS, kurios tikslas – paremti Palestinos civilinę policiją.
Šios misijos veikla, kuri iki šiol buvo sutelkta Vakarų krante, turėtų plėstis į Gazos Ruožą ir kaimynines šalis, kad būtų galima apmokyti palestiniečių policijos pajėgas.
Tai taip pat galėtų palengvinti planuojamą „Hamas“ nuginklavimo procesą Gazos Ruože, paaiškino J. Barrot.
2005 m. buvo įsteigta ES pasienio pagalbos misija Rafache, kurios tikslas – padėti prižiūrėti Gazos Ruožo pietuose, prie sienos su Egiptu esantį Rafacho sienos kirtimo punktą.
Tačiau, 2007 m. „Hamas“ perėmus valdžią Gazos Ruože, pasienio kontrolės punkte ilgą laiką nebuvo nė vieno ES darbuotojo, nes ES nenorėjo bendradarbiauti su šia į teroristinių organizacijų sąrašą įtraukta grupuote.
Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl paliaubų, misija bus pratęsta, kai tik vėl pradės veikti Rafacho sienos kirtimo punktas.
Vokietijos Europos reikalų valstybės ministras Guntheris Krichbaumas sakė, kad Berlyno vyriausybė yra atvira pasiūlymams išplėsti savo dalyvavimą. Šiuo metu Vokietija misijai yra skyrusi keturis ekspertus.
„Dabar regione svarbiausia, kad mums pavyktų užtikrinti paliaubų laikymąsi“, – sakė G. Krichbaumas.
Pirmadienį įvyko pirmasis ES užsienio reikalų ministrų susitikimas nuo to laiko, kai spalio 10 d. Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos.
Stengiantis nutraukti palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ ir Izraelio kovas, ES iš esmės liko nuošalyje, tačiau aukšto rango pareigūnai pabrėžė, kad blokas vis dar siekia aktyviai dalyvauti užtikrinant stabilumą regione.
Tačiau ES šalims sunkiai sekasi susitarti dėl bendros pozicijos karo atžvilgiu, o sprendimas dėl muitų Izraelio importuojamoms prekėms, kuriuos siūloma įvesti atsakant į humanitarinę padėtį Gazoje, kol kas atidėtas.
