Tai vyksta po JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui.
„Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas“, – Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialųjį pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą.
„Palaikome labai glaudų, nuolatinį ryšį su amerikiečių puse, ir viskas juda labai greitai“, – kalbėjo jis.
JAV prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsis su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų JAV vasario 28 dieną pradėjus karą Irane.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį žingsnį, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.
Baltųjų rūmų šeimininkas sekmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.
Tuo metu Ukrainos lyderis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis, ir pabrėžė, kad Maskva pirmadienį, jau po D. Trumpo paskelbimo apie paliaubas, surengė išpuolius prieš šešis energetikos objektus.
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