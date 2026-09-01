Marokas teigia nedalyvavęs migrantų antplūdyje Seutoje

Liepos 30 ir 31 d. iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkst. migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčus dėl keblaus migracijos klausimo.
Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad „nėra jokių faktų ar pranešimų, įrodančių kokį nors Maroko valdžios institucijų dalyvavimą“.
Ministerija pridūrė, kad Rabatas atsisakė tapti „politinių sąskaitų suvedimo atpirkimo ožiu“ Ispanijoje.
Tai pirmoji oficiali karalystės reakcija į Ispanijos policijos pranešimą, kuriame Maroko saugumo pajėgos kaltinamos „visišku atlaidumu“, kai buvo masiškai kertama siena.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas nuolat vengė kaltinti Maroką ir pažymėjo, kad nėra „tvirtų įrodymų“, jog ši Šiaurės Afrikos šalis organizavo migrantų antplūdį.
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