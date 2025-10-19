Maištingieji Sandro Castro genai

Kai kuriems tokie komentarai atrodo smagūs, jie net laiko juos sąžiningu situacijos vertinimu. Visgi 33-ejų vyras susiduria su vis didesne Kubos komunistinio projekto šalininkų kritika dėl nepagarbos žymiojo giminaičio palikimui. Kitus kubiečius, kasdien kovojančius dėl išlikimo, stipriai žeidžia jaunesniojo S. Castro demonstruojamas prabangus gyvenimo būdas ir akivaizdus empatijos trūkumas.
S. Castro savo 127 tūkst. instagramo sekėjų džiugina nuotraukomis, kuriose matyti, kaip jis linksminasi, – kartais su apsinuoginusiomis moterimis, dažnai su bokalu alaus rankoje. Kartais jis persirengia vienuoliu ar vampyru su katino ūsais ar Barselonos futbolo klubo marškinėliais.
Kai kada nuomonės formuotojas vis pasišaipo iš sunkumų, kurių sukėlė didžiausia per tris dešimtmečius šalyje įvykusi ekonomikos krizė.
„Šiandien atsibudau galvodamas apie mėgstamiausią receptą – vištieną su alumi... bet vištienos tai nėra“, – viename iš įrašų sako jis, laikydamas rankoje butelį šalyje gaminamo lagero „Cristal“.
S. Castro taip pat juokauja apie salą ištinkančius elektros tiekimo sutrikimus, tarsi kreipdamasis į moterį: „Jei gaudyčiau tave kaip UNE (elektros bendrovė), turėčiau tave kas keturias valandas, nuo pirmadienio iki pirmadienio.“
Atrodo, vienus linksminantis, kitus erzinantis veikėjas niekada nepraleidžia progos padaryti sensacijos.
S. Castro gerbėjai internete juokais vadina jį „kitu prezidentu“, bet komunistinės Vyriausybės rėmėjai reikalauja jį nutildyti.
Valdžios šalininkas istorikas ir rašytojas Ernesto Limia feisbuke išreiškė nepasitenkinimą S. Castro, sakydamas, kad jis negerbia savo senelio atminimo. F. Castro vadovavo revoliucijai, nuvertusiai diktatūrą ir įtvirtinusiai šalyje komunistinę valdžią.
Nuomonės formuotojas El Necio pareiškė, kad S. Castro „kelia grėsmę šalies saugumui“ ir „prieštarauja revoliucijos idealams“.
Yra manančių, kad nors ir turi garsią pavardę, S. Castro galbūt pernelyg rizikuoja. Kuboje pilietiškai aktyvūs asmenys ir kritikai dažnai sulaikomi už antivyriausybinių pažiūrų skelbimą. Keliems jų skirtos bausmės už „panieką“ ir „priešo propagandos skleidimą“.
Keliskart policijos sulaikyto disidento istoriko Manuelio Cuestos Morua teigimu, S. Castro fenomenas rodo tai, kad anūkų karta yra atitolusi nuo pirminio revoliucinio projekto.
Be to, pasak jo, savo elgesiu Sandro labai išsiskiria iš savo garsiosios šeimos. Kiti nariai, kitaip nei jis, „diskretiškai“ mėgaujasi savo privilegijuotu statusu.
Kol F. Castro buvo gyvas, kubiečiai labai mažai žinojo apie jo antrąją žmoną Dalią Soto del Valle ir jų penkis sūnus. Vienas jų yra 63-ejų Alexis Castro Soto del Valle, Sandro tėvas. Šeima gyveno toli nuo visuomenės akių Punto Cero – dideliame miškingame rajone į vakarus nuo Havanos – į kurį patekti galėjo tik kariškiai.
COVID-19 pandemijos metu 2021 m. Sandro atsidūrė dėmesio centre, kai buvo paviešintas vaizdo įrašas, kaip jis važinėja prabangiu „Mercedes-Benz“ automobiliu.
„Esame paprasti žmonės, bet kartais turime iš namų ištraukti šiuos žaisliukus“, – vaizdo įraše kalbėjo jis. Įrašas plačiai paplito ir sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Sandro teko atsiprašyti.
Po trejų metų jis sukėlė dar vieną skandalą, kai šventė gimtadienį nuosavame bare sostinėje. Tada jis degino didžiules neonines lempas ir šoko ant stalų. Šalis dar nebuvo atsigavusi po didžiulio elektros tiekimo sutrikimo.
